Chelsea City'i yıktı adını finale yazdırdı!
İngiltere FA Cup yarı finalinde Chelsea, Mahchester City'yi 1-0 yendi ve finale yükseldi.
Manchester City'yi 1-0 yenen Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) finale yükseldi.
Turnuvadaki ilk yarı final müsabakasında, kupayı 8 kez müzesine götüren Chelsea ile 6 şampiyonluğu bulunan Manchester City karşılaştı.
Wembley Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ziyech'in 55. dakikadaki golüyle kazanan Chelsea, adını finale yazdırdı.
Chelsea'nin finaldeki rakibi, yarınki Leicester City-Southampton maçının ardından belli olacak.
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