Chelsea erkek ve kadın futbol takımı finalde
Chelsea erkek ve kadın futbol takımılarıyla , aynı sezonda Şampiyonlar Ligi finaline çıkmaya hak kazanan ilk kulüp oldu.
Chelsea, erkek ve kadın futbol takımı aynı sezon içinde Şampiyonlar Ligi finaline çıkan ilk kulüp oldu.
Chelsea, dün oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçında Real Madrid ile karşı karşıya gelmiş, 2-0'lık bir üstünlük sağlayarak 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak olan final maçının biletini almıştı. Chelsea'nin finaldeki rakibi ise yine bir İngiliz takımı olan Manchester City olmuştu.
İngiltere Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Chelsea Kadın Futbol Takımı ise, 2 Mayıs'ta oynanan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Bayern Münih Kadın Futbol Takımı'nı 4-1 yenerek adını finale yazdırmıştı. Chelsea final maçını 16 Mayıs tarihinde FC Barcelona ile oynayacak.
Chelsea böylece hem kadınlarda hem de erkeklerde, aynı sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükselen ilk kulüp olarak tarihe geçti.
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