Sir Alex Ferguson'ın hayatı belgesel oluyor
Manchester United efsanesi Sir Alex Ferguson'ın hayatı Amazon tarafından belgeselleştiriliyor.
Premier Lig ekiplerinden Manchester United, sosyal medya hesabından kulüp efsanesi Sir Alex Ferguson'ın hayatını anlatan belgeselden resmi bir fragman paylaştı.
Amazon, Sir Alex Ferguson'ın hayatını anlatan "Sir Alex Ferguson: Never Give In" isimli bir belgesel yayımlayacağını duyurmuştu.
Ferguson'ın oğlu Jason'ın yönettiği film, eski Manchester United menajerinin Glasgow'un işçi sınıfı bölgesi olan Govan'dan dünyanın birçok bölgesine yayılan tüm zamanların en iyi menajeri olma yolculuğunu ele alıyor.
Ferguson'ın futbol yaşantısından, hayatının dönüm noktalarından kesitler sunulacak olan belgeselde eşi, oğulları, Eric Cantona, Ryan Giggs, Gordon Strachan ve Archie Knox gibi önemli kişilerin de yorum ve görüşlerine yer verilecek.
Glasgow Film Festivali'nde belgesel hakkındaki sorulara cevap veren Ferguson, 2018'de geçirdiği bir ameliyat sonrası sesini tamamen kaybedeceğinden korktuğu için bir konuşma terapistiyle çalışmak zorunda kaldığını, hafızasını kaybetme korkusu bile taşıdığını açıklamıştı.
Sir Alex Ferguson'ın hayatını anlatan bu belgesel 27 Mayıs'ta İngiltere'de, 31 Mayıs'ta ise tüm dünyada vizyona girecek.
Manchester United sosyal medya hesabının yaptığı paylaşım şu şekilde:
Presenting the official trailer for @FergusonFilm...— Manchester United (@ManUtd) May 5, 2021
Go to https://t.co/YPz8iFaj4R for more info.
Available:
27 May: UK cinemas
31 May: Rent & own internationally#MUFC #SirAlexFergusonFilm pic.twitter.com/mxl9fLSXUu
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