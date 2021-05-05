Neymar'ın yeni rotası belirsizliğini koruyor
PSG'nin 29 yaşındaki oyuncusu Neymar, Barcelona tarafından 100 milyon avro karşılığında transfer edilmek isteniyor.
AS Sport'un aktardığı bilgiye göre Barcelona, Neymar'ı bu yaz döneminde 100 milyon avro karşılığında transfer etmeyi hedefliyor.
2022'de sözleşmesi biten ve sözleşme yenileme girişimi olup olmadığı bilinmeyen Neymar'ın bu durumda Barcelona'ya dönme senaryosu yeniden gündeme geldi.
2017-18 sezonunda Barcelona'da oynayan 29 yaşındaki Neymar'ın dönmesinin olumlu bir etki yaratacağına inanılıyor. Öncelikle Neymar'ın Barça'nın marka değerini yükselteceğine ve Koeman ile birlikte Araujo, Mingueza, Dest veya Pedri gibi gençlerin de katılımıyla takımın değer ve canlılık kazanacağına inanılıyor.
Aklında her zaman Barcelona'ya dönme isteği olduğu iddia edilen Neymar'ın, Messi ile oynama isteği de biliniyor.
Geleceği konusunda belirsizliği süren Brezilyalı oyuncu, bu sezon çıktığı 15 maçta 7 gol atıp 5 de asist üretti.
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