Chelsea, Michy Batshuayi’nin sözleşmesini uzattı

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 16:09

Chelsea’nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Michy Batshuayi’nin sözleşme detaylarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Londra ekibiyle sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek Belçikalı forvetin sözleşmesinin yenilenerek 2023 yılına daha uzatıldığı belirtildi.

2016 yılında Marsilya’dan Chelsea’ye transfer olan Batshuayi, 77 maçta 25 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. 27 yaşındaki oyuncu Chelsea ile Premier Lig ve F.A. Cup şampiyonlukları yaşadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ AÇIKLADI

Beşiktaş’tan bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, Michy Batshuayi’nin transferine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamalarda şu ifadeler yer aldı:

“Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübü'ne 2021-2022 sezonu için net 150.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3.165.000 Avro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir.”



