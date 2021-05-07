Chelsea ve Manchester City heyetleri, Atatürk Olimpiyat Stadı'nı gezdi

07 Mayıs 2021 Cuma, 19:26

İstanbul'un ev sahipliğinde 29 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele edecek İngiliz ekipleri Chelsea ve Manchester City'nin yöneticileri Atatürk Olimpiyat Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile UEFA proje lideri Didier Andrist'in de katıldığı toplantılar gün boyu sürdü. Toplantılarda iki kulübün yöneticileri ile güvenlik, protokol, takımların İstanbul'a gelişi-gidişi, antrenman alanları, maç sırasında ve öncesinde alınacak tüm Kovid-19 tedbirleri görüşüldü. İki kulübün heyetleri, toplantıların ardından ülkelerine döndü." ifadeleri yer aldı.



