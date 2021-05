TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Kuzu kuzu gelip oynayacaklar"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda iki İngiliz ekibi Manchester City ve Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınacağı yönünde çıkan iddialara yanıt verdi. Akşam Spor'a konuşan Özdemir, finalin başka bir yere alınmasının söz konusu olmadığını belirtti:

"Kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şeyimizle finale hazırız. Bütün tedbirler alınmış. UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hiçbir şekilde başka yere alınması söz konusu olamaz. Bu maç inşallah 29 Mayıs'ta, İstanbul'da oynanacak. Sağlık, güvenlik, ulaşım; her türlü tedbirler alınmış, planlanmış durumda. İki tane İngiliz takımının tarihi bir finali olacak."

Özdemir, tüm şartların sağlık kurallarına uygun şekilde planlandığını ifade etti:

"Manchester City aynı zamanda İngiltere'nin şampiyonu, Chelsea de önemli bir takım. Real Madrid gibi bir dünya devini yenerek finale kaldılar. Sportif anlamda çok güzel bir maç izlettirecekler. Seyircili maç olacağı için. Dünya uzun süredir böyle bir tabloyu özlemişti. Stadımız çok güzel. Zemini olsun, giriş çıkış, bütün şartlar tamamen sağlık kurallarına uygun şekilde planlanmış durumda. Her türlü tedbiri aldık."

İngiliz basınından Sky Sports'un haberine göre Premier Lig ekibi Aston Villa, Covid-19 vakalarını göstermiş ve UEFA ile İngiltere Futbol Federasyonu'na başvurarak finalin İstanbul'dan alınmasını istemişti.

UEFA'nın eski medya sorumlusu Pedro Pinto ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şampiyonlar Ligi finalinin Birleşik Krallık'ta olma ihtimaline dair İngiliz basınında spekülasyonlar görüyorum. UEFA'nın finali İstanbul'dan alma planı olmadığını söyleyebilirim." ifadelerini kullanarak iddiaların gerçek olmadığını vurgulamıştı.

Seeing a lot of speculation in the English media about possibility of playing the @ChampionsLeague in the UK. I can tell you there are no plans to move it from Istanbul. #UCL