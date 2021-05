İngiliz hükümeti Şampiyonlar Ligi finali öncesi Türkiye'yi yüksek riskli ülke olarak nitelendirdi

07 Mayıs 2021 Cuma, 19:15

İki İngiliz takımının 29 Mayıs'ta İstanbul'da karşılaşacakları müsabaka öncesi çarpıcı bir karar aldı. İngiliz hükümeti Türkiye'yi koronavirüs açısından riskli ülke olarak nitelendirdi. Bu karar Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınmasına neden olabilir.

İNGİLİZLER İSTEMİYOR

İşçi Partisi Milletvekilleri, finalin İngiltere'de oynanması gerektiğini savunurken İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa finalin kendi sahalarında oynanması için başvuruda bulundu.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps: "Taraftarlar Türkiye'ye gitmemeliler." ifadelerini kullandı.



"KUZU KUZU GELECEKLER"

Akşam gazetesine açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şeyimizle finale hazırız. Bütün tedbirler alınmış. UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hiçbir şekilde başka yere alınması söz konusu olamaz. Bu maç inşallah 29 Mayıs’ta İstanbul’da oynanacak. Sağlık, güvenlik, ulaşım her türlü tedbirler alınmış, planlanmış durumda. İki tane İngiliz takımının tarihi bir finali olacak. Manchester City aynı zamanda İngiltere’nin şampiyonu, Chelsea de önemli bir takım. Real Madrid gibi bir dünya devini yenerek finale kaldılar. Sportif anlamda çok güzel bir maç izlettirecekler. Seyircili maç olacağı için. Dünya uzun süredir böyle bir tabloyu özlemişti. Stadımız çok güzel. Zemini olsun, giriş çıkış, bütün şartlar tamamen sağlık kurullarına uygun şekilde planlanmış durumda. Her türlü tedbiri aldık” diye konuştu.

29 Mayıs'ta Chelsea ile Manchester City'nin karşılaşacağı finalin İstanbul'dan alınması halinde Şampiyonlar Ligi finali iki sene üst üste Türkiye'den alınmış olacak.