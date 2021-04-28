Chelsea'nin yıldız ismi Oliver Giroud'nun transfer belirsizliği sürüyor

28 Nisan 2021 Çarşamba, 16:12

Ocak 2018'de Arsenal'den Chelsea'ye 20 milyon avro bedeliyle transfer olan ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Oliver Giroud'nun transfer belirsizliği devam ediyor.

GOAL'in haberine göre, Chelsea'nin santrforu Oliver Giroud sözleşmesini yenilemekte isteksiz.

Fransızların dünya şampiyonu golcüsü Giroud'nun, Chelsea ile olan sözleşmesi bu sezon sona eriyor. Chelsea ile sözleşme yenileme konusunda kararsız olan Giroud ile Avrupa'nın köklü kulüpleri ilgileniyor.

Mavilerin 34 yaşındaki oyuncusu bu sezon Premier Lig'de 721 dakika rol alıp, çıktığı 15 maçta 4 gol kaydetti.