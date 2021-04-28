Galatasaray, üçüncü yıldızın yıl dönümünü kutladı
Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üçüncü yıldızı takmasının 19. yıl dönümünü kutladı.
Galatasaray, 19 yıl önce bugün Kocaelispor deplasmanında ilan ettiği ve amblemine üçüncü yıldızı eklediği 15. şampiyonluğunu resmi sosyal medya hesabından paylaşımla hatırlattı.
Sarı-kırmızılı kulüp, paylaşımında Türkiye'nin tek dört yıldızlı takımı olduklarını vurguladı:
Tarihte Bugün | 28 Nisan 2002— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) April 28, 2021
Türkiye'nin 4 yıldızlı tek takımı olan Galatasarayımız, 19 yıl önce İzmit İsmetpaşa Stadı'nda Kocaelispor'u 2-0 yenerek, 15. şampiyonluğunu kazanmış ve Türkiye'nin ilk 3 yıldızlı takımı olmuştu.
pic.twitter.com/ivbDTAT2Zq
Galatasaray, 28 Nisan 2002'de İzmit İsmetpaşa Stadyumu'nda oynanan maçta Körfez temsilcisi Kocaelispor'u Hasan Şaş ve Radu Niculescu'nun golleriyle 2-0 mağlup etmişti.
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