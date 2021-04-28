Galatasaray, üçüncü yıldızın yıl dönümünü kutladı

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üçüncü yıldızı takmasının 19. yıl dönümünü kutladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Nisan 2021 Çarşamba, 12:55
Galatasaray, üçüncü yıldızın yıl dönümünü kutladı
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Galatasaray, 19 yıl önce bugün Kocaelispor deplasmanında ilan ettiği ve amblemine üçüncü yıldızı eklediği 15. şampiyonluğunu resmi sosyal medya hesabından paylaşımla hatırlattı.

Sarı-kırmızılı kulüp, paylaşımında Türkiye'nin tek dört yıldızlı takımı olduklarını vurguladı:

Galatasaray, 28 Nisan 2002'de İzmit İsmetpaşa Stadyumu'nda oynanan maçta Körfez temsilcisi Kocaelispor'u Hasan Şaş ve Radu Niculescu'nun golleriyle 2-0 mağlup etmişti.


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