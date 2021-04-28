Galatasaray'da Fatih Altaylı'nın üyeliği ile ilgili son karar

28 Nisan 2021 Çarşamba, 14:47

Bir dönem Galatasaray'da yöneticilik de yapan gazeteci Fatih Altaylı'nın sarı kırmızılı kulüple ilişiği resmen kesildi. Galatasaray üyeliğinden çıkarıldıktan sonra Altaylı'nın mahkemeye yaptığı başvuru usulden reddedildi. Ancak ilk genel kuruldaki oylamada üyeler Altaylı'nın kulüpte kalması yolunda oy kullanırsa ünlü isim yine kulüp üyeliğine devam edecek.

Galatasaray'ın 6767 sicil numaralı üyesi Fatih Altaylı, 17 Ağustos ve 24 Ağustos 2020 tarihinde Bloomberg HT TV kanalında yaptığı programda Başkan Mustafa Cengiz hakkındaki söylemleri nedeniyle Disiplin Kurulu'na verildi.

Disiplin Kurulu, 11 Eylül 2020 tarihinde, Fatih Altaylı'nın Cengiz'e karşı olan söylemlerinin hakaret içerdiğini belirleyerek üyelikten çıkarma kararı verdi. Yönetim Kurulu, bu kararı 15 Eylül 2020 tarihinde onayladı.

Fatih Altaylı, hakkında verilen üyelikten çıkarma kararının iptali için 7 Ekim 2020'de mahkemeye başvurdu.

27 Nisan 2021'de yapılan duruşmada Altaylı'nın başvurusu usulden reddedildi. Böylece Altaylı'nın Galatasaray ile ilişiği kesildi.