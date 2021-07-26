Serdar Ortaç'tan Chloe Loughnan'a: Şeytan görsün yüzünü

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 12:25

İstanbul Şile'de konser veren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Snob Magazin'in aktardığı habere göre, Serdar Ortaç, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söyledi.

'ONDAN ÇOCUK SAHİBİ OLMADIĞIM İÇİN KISMETLİYMİŞİM'

"Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna Ortaç, "Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" yanıtını verdi.

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan 2014 yılında evlenip 2019’da yollarını resmen ayırmıştı. Popçunun, 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul ettiği haberleri basına yansımıştı.

Ancak geçtiğimiz aylarda İrlandalı model Chloe Loughnan Ortaç'a, nafaka davası açmıştı. Loughnan bir dönem Serdar Ortaç'ın evine haciz koydurmuştu. Ortaç, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda da "Şu an sadece Chloe’nün açtığı dava var, kendisinden hiç beklemezdim. Ne alacak? Kanepe mi alacak benden, yapmaması gerekirdi" diyerek eski eşine sitem etmişti.