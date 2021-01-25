Chomsky: Liberaller, ABD'nin 'önde gelen bir terörist devlet' olduğunu kabul edemez

25 Ocak 2021 Pazartesi, 16:51

Noam Chomsky RT'ye demecinde, "ABD'li liberal entelektüeller de tıpkı birçok Trump destekçisi gibi, 'uluslararası terörizmin önde gelen tedarikçisi ABD hükümetini' zararsız bir güç olarak kabul ettikleri, geniş bir fantezi dünyasına sahip" dedi.

Chomsky, RT'den Chris Hedges'e, "Cumhuriyetçi çetelere, seçimin kaybedildiğini kabul ettiremeyeceğiniz gibi, liberal Amerikan entelektüellere de 'ABD'nin önde gelen bir terörist devlet olduğunu' kabul ettiremezsiniz" dedi.

ABD'NİN 'KESİNTİSİZ TERÖR' POLİTİKASI

Chomsky konuşmasının devamında, "Aslolan, ABD'nin egemen bir devlet olarak tarihinin neredeyse tamamında birilerine karşı saldırgan bir savaş savaşı yürüttüğü gerçeğidir" ifadelerine yer verdi.

Chomsky sözlerine şöyle devam etti:

"Ronald Reagan'ın dış politikasının odağını oluşturan sözde "Teröre Karşı Savaş", Washington yönetiminin, "Orta Amerika ve Güney Afrika'da uyguladığı teröre karşı gelişen direnişe karşı yürüttüğü mücadeleydi..."

"MANDELA DÜNE KADAR TERÖRİSTTİ"

"Nelson Mandela, ırk ayrımına dayalı 'apartheid' rejiminin dağılmasından çok sonra, 2008 yılına kadar ABD tarafından terörist olarak kabul edildi. ABD'nin Nikaragua'ya karşı yürüttüğü gizli savaş, Uluslararası Adalet Divanı tarafından uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirildi. Reagan yönetiminin yaptığı şey, kendi tanımlamalarımıza göre terörizmin zirvesiydi..."