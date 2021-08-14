CHP Altındağ İlçe Başkanı Ali Ergin, yaşanan olayları değerlendirdi
Ankara Altındağ’da, Emirhan Yalçın’ın (18), Suriye uyruklu bir kişi tarafından öldürülmesinden sonra meydana gelen olaylara ilişkin 28’i sabıkalı 72 kişi daha gözaltına alındı. Önceki gün de 76 kişi gözaltına alınmıştı.
CHP Altındağ İlçe Başkanı Ali Ergin, özellikle Önder Mahallesi’nde, Suriyeli nüfusun yerli nüfustan 5-6 kat fazla olduğuna işaret ederek “Artık kendi kültürlerini oluşturdular, gettolarını kurdular. Bir kent oluşturdular. Çözüm üretilmediği sürece olaylar devam edecektir” dedi.
Altındağ olayında tutuklanan Suriye uyruklu Ahmed M. Abdo’nun ifadesi ortaya çıktı. Siteler’de çalıştığını söyleyen Ahmed Abdo, olay günü parkta Yahya Abdo ile otururken aydınlatma lambalarına vurdukları gerekçesiyle 3 kişinin üzerlerine geldiğini ve tartışma çıktığını söyledi. Ahmed Abdo “Yahya üzerinden bıçak çıkardı. Bıçağı Yahya’nın elinde gördüm” dedi.
YERLİ NÜFUSA GEÇTİ
CHP Altındağ İlçe Başkanı Ali Ergin, bölgedeki durumu Cumhuriyet’e değerlendirdi. Özellikle Önder Mahallesi’ndeki Suriyeli sayısının yerli nüfusu geçtiğine dikkat çeken Ergin, “Kontrolsüz gelişiyor. Kontrol altında olsaydı bu gelişmeler olmazdı“ dedi. Geçmişte de kavgaların yaşandığını, Suriyelilerin ev ve işyerlerinin taşlandığını söyleyen Ergin, Ergin, “Solfasol, Yıldıztepe, Aydınlıkevler ve Örnek mahallelerinde de ciddi yerleşim var. Önemli ölçüde Yenidoğan, Dışkapı bölgelerinde de Afgan göçü var” diye konuştu. Türkiye’nin en büyük mobilya merkezlerinden biri Siteler’deki işçilerin büyük kısmının Suriyelilerden oluştuğunu ve neredeyse tamamının kayıt dışı çalıştığını belirten Ergin, “Durumu zorlaşan Türk esnaf, dükkânlarını Suriyelilere devrediyor. Yani Suriyeliler sadece işçilik değil, dükkân da alıyor, ticaret de yapıyor” ifadelerini kullandı. Battalgazi’deki olayların ardından Suriyelilerin bölgeyi terk ettiği iddialarına da değinen Ergin, çok az sayıda Suriyelinin ayrıldığını belirterek “Henüz büyük çaplı bir hareket izlemiyoruz. Sadece olayın yaşandığı parka yakın yerlerde hareketlilik var. O da henüz bölgeyi kapsayan, geniş çaplı bir hareket değil” dedi.
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