Devlet Bahçeli'den 'Altındağ' açıklaması: Toplumsal huzuru bozmak için tahrike kalkışanların bağlantıları araştırılmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bıçaklanan bir gencin hayatını kaybetmesiyle Ankara Altındağ'da sığınmacıların evlerine yapılan saldırılara ilişkin olarak "Toplumsal huzuru bozmak için farklı mecralardan tahrik ve ajitasyona kalkışanların bağlantıları da mutlaka araştırılmalıdır. Ülkemiz çok ciddi risk altındadır. İstismar ve ihanet kol koladır" dedi.





Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bahçeli, provokasyon uyarısında bulunarak, "Provokasyona müsait iklimi lehlerine çevirmek, bu suretle fitne ateşini körüklemek için harekete geçen karanlık mihraklar bir yanda Türk-Kürt ihtilafını kaşımanın, diğer yanda da yerli-sığınmacı gerilimini şiddet alanına taşımanın hevesine kapılmışlardır" ifadelerini kullandı.





Muhalefeti de hedef alan Bahçeli, "Ülkemiz çok ciddi risk altındadır. İstismar ve ihanet kol koladır. Bunlar oluyorken, İP Başkanı’nın ziyaret ettiği yerlerde, tıpkı bir tiyatro sahnesini andıran danışıklı dövüş tartışmaları ve karşılıklı söz düelloları da başka bir damardan Türkiye’ye kurulmuş tuzaktır" dedi.





Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

