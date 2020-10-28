CHP: Atalarımız kurarken izin almadı, biz de kutlarken izin almayız

28 Ekim 2020 Çarşamba, 02:00

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Türkiye genelinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına getirilen kısıtlama üzerine CHP harekete geçti. Yerel yönetimlerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Cumhuriyeti kuran partinin temsilcileri olarak Cumhuriyetimizin 97. yılını da coşkuyla kutlamak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliklerine gönderdiği genelgeyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına getirilen kısıtlama tepki çekti. Genelgenin ardından harekete geçen CHP, belediyelere 29 Ekim’in coşkuyla kutlanması talimatı verdi.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’nin avukat bürolarında değil, savaş meydanlarında kurulan bir parti olduğunu vurguladı. Torun, “Bu kapsamda ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde Cumhuriyeti kuran partinin temsilcileri olarak Cumhuriyetimizin 97. yılını da coşkuyla kutlamak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Torun, milli bayramlara karşı alerjisi olan Saray düşkünlerinin Cumhuriyet Bayramı’nda da kutlama programlarını engelleme çabası içinde olduğuna işaret etti. Torun, “Ancak biz, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatlarıyla tüm belediye başkanlıklarımızla birlikte Cumhuriyetimizin 97. yaşını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz. Bu kapsamda tüm belediye başkanlıklarımıza da gerekli talimatları yazılı olarak gönderdik. Belediye başkanlıklarımız, pandemi sürecinin hassasiyetlerini de gözeterek kendi bölgelerine uygun kutlama programları hazırlayacak, 97. yıl için tasarlanan afişlerimiz de kentlerimizin belli bölgelerine asılacak” diye konuştu.

‘KUTLARKEN İZİN ALMAYACAĞIZ’

CHP’li Torun, bütün vatandaşları pandemi tedbirlerine dikkat ederek Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmaya çağırdı. Torun, şunları dile getirdi:

“Milli bayramlarımızı unutturmaya çalışan siyasi iktidarın tüm çabalarına rağmen biz, her hal ve şartta Cumhuriyet değerlerini yaşatmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Atalarımız Cumhuriyeti kurarken izin almadı, biz de kutlarken izin almayacağız. Cumhuriyet değerleriyle kavgalı olanlardan farkımız şudur: Onlar kurdukları Saray düzenini, biz demokrasiyi savunuyoruz. Cumhuriyeti atalarımız kurdu, biz de yaşatacağız.”