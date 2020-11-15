CHP belediyeler için ‘proje uzmanları’ yetiştirecek
CHP’de başta büyükşehirler olmak üzere belediyelerde proje geliştirme kabiliyetinin artırılması, ulusal ve uluslararası hibe programlarına başvuru süreçlerinin etkili yönetilmesi amacıyla harekete geçildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un koordinasyonunda, belediye personeline 12 hafta sürecek “proje uzmanlığı” eğitimi verilmesi kararlaştırıldı.
Her belediyeden bir personelin kabul edileceği eğitim projesini başarıyla tamamlayanlara sertifika verilecek. Eğitim kapsamında, “çağrı analizi ve rehber okuma”, “sorun analizi ve stratejik yaklaşım”, “hedef kitle ve paydaş analizi”, “planlama” ve “bütçeleme” gibi konular ele alınacak. Duyuru yazısı Torun’un imzasıyla tüm belediye başkanlıklarına gönderildi.
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