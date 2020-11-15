CHP belediyeler için ‘proje uzmanları’ yetiştirecek

15 Kasım 2020 Pazar, 02:00

Her belediyeden bir personelin kabul edileceği eğitim projesini başarıyla tamamlayanlara sertifika verilecek. Eğitim kapsamında, “çağrı analizi ve rehber okuma”, “sorun analizi ve stratejik yaklaşım”, “hedef kitle ve paydaş analizi”, “planlama” ve “bütçeleme” gibi konular ele alınacak. Duyuru yazısı Torun’un imzasıyla tüm belediye başkanlıklarına gönderildi.