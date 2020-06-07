CHP, Berberoğlu’nun vekilliğinin düşürüleceğini genel kuruldan 15 dakika önce öğrendi

07 Haziran 2020 Pazar, 06:00

Enis Berberoğlu’nun milletvekilliğinin düşürüldüğü perşembe günü, TBMM Genel Kurulu başlamadan 15 dakika önce CHP’ye bu konuda bilgi verildiği öğrenildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un genel kurulun açılmasına 15 dakika kala CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ı telefonla arayarak haber verdiği belirtildi.

TBMM Genel Kurulu’nun perşembe günkü oturumunda, CHP’li Enis Berberoğlu ile HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın parlamento üyeliğini sona erdiren fezlekelerin okunması büyük tartışma yaratmıştı. Edinilen bilgiye göre, bu yönde bir işlem yapılacağı konusunda TBMM yönetimi tarafından CHP grubuna da son dakikaya kadar herhangi bir haber verilmedi.

KILIÇDAROĞLU’NU ARADI

CHP kaynakları; genel kurul açılmadan önce rutin olarak gerçekleştirilen Danışma Kurulu toplantısına katılmak üzere giden CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ı TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un aradığını ve Berberoğlu’nun 2 yıldır bekletilen fezlekesinin okutulacağını söylediğini belirtti. Bunun üzerine Altay’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla telefonda bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun da bu gelişme sonrası, partisinin il başkanları toplantısına ara vererek Enis Berberoğlu ile bir görüşme yaptığı kaydedildi. Görüşmenin ardından Berberoğlu’nun kameraların karşısına geçerek, mesaj verdiği belirtildi. CHP kaynakları, Adana Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım’ın tutuklanması, İzmir’de camilerden şarkı çalınması provokasyonunun CHP’ye mal edilmesiyle başlayan süreçte Berberoğlu’nun 2 yıldır bekletilen fezlekesinin okutulmasının “bilinçli yapıldığı” görüşünü savunuyor.

Kaynaklar, Berberoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte “CHP’lilerin sokağa çekilmek istendiğini” ancak partinin bu süreci sağduyulu olarak hukuk çerçevesinde yürüteceğini belirtiyor. Parti kaynakları, yeni provokasyonlar ya da saldırıların yaşanabileceğine de dikkat çekiyor.

CHP’de bu kapsamda, 8 Haziran’da önce MYK toplantısı, ardından 10 Haziran’da yapılacak parti meclisi (PM) toplantısında partiye yönelik provokasyon girişimlerine ilişkin bir tutumun ele alınacağı ifade ediliyor.