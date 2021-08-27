CHP, çift doz aşı olmayanların toplu alanlara girmesinin kısıtlanması için kanun teklifi verdi
CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, aşı olmayan yurttaşların toplu alanlara girmelerinin kısıtlanması için harekete geçti.
CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, çift doz aşı olmayan yurttaşların toplu alanlara girmelerinin kısıtlanması için TBMM’ye kanun teklifi verdi.
Koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün aşısızlar olduğunu hatırlatan Fikret Şahin, “Pandemiye karşı tek silahımız aşı, toplumsal aşılama olmadan pandeminin üstesinden gelmek mümkün değil” dedi.
14 Ocak’tan bu yana yurt genelinde yürütülen aşılama kampanyası üzerinden geçen sekiz ayda toplumun ancak yüzde 42’sinin aşılanabildiğini anımsatan CHP’li Şahin, “Aşılama faaliyeti, hem bireyleri hem de toplumun tamamını bulaşıcı hastalıklardan korumaya yönelik en etkili koruyucu sağlık tedbiridir. Ancak ülkemizde sırası gelmesine rağmen aşısını olmayan 20 milyonun üstünde vatandaşımız bulunmaktadır. Bu da pandeminin etkisini devam ettirmekte, yeni varyantların yayılmasına neden olmaktadır” diye konuştu.
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