CHP Edirne İl Örgütü'nden Kılıçdaroğlu'na destek
CHP Edirne il ve ilçe örgütleri mafya lideri Alaattin Çakıcı'nın tehdidine tepki gösterdi, Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Çakıcı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamında ziyaret etmiş, ziyaret CHP'de tepkilere neden olmuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanlığı, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı tarafından tehdit edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulundu.
Açıklamada, "CHP Edirne İl Örgütü ve İlçe Başkanlıkları olarak Sayın Genel Başkanımıza sosyal medya üzerinden yapılan saldırıyı ve tehditleri şiddetle kınadığımızı belirtmek isteriz. Bu yaşanan elim olay bir güç gösterisi olmayıp açık şekilde ülkemizin yönetim biçimini gözler önüne koymuştur" denildi.
Açıklamanın devamında ise, "Bugüne kadar yaşanmış baskılardan da saldırılardan da tehditlerden de korkamadık, korkmayacağız (...) Muhalefet edenlerin baskı ve tehditle susturulmaya çalışılması beyhude bir çaba olup sonuçsuz kalmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
ÇAKICI'NIN ZİYARETİ CHP'DE TARTIŞMA YARATMIŞTI
CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, Çakıcı'yı 26 Ekim Pazartesi günü makamında kabul ederek hediye vermesi de CHP yönetiminin tepkisine yol açmıştı ve Gürkan hakkında inceleme başlatılmıştı.
Gürkan, Çakıcı'yla olan fotoğraflarını, "Atatürk portresi ve Belediyemiz tarafından basılan Nutuk kitabını hediye ettik" notuyla paylaşmıştı.
Çakıcı'nın Twitter hesabından da ziyarete ilişkin şu açıklama yapılmıştı:
"Alaattin Çakıcı yakın dostu olan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamında ziyaret ederek 1927 yılında Fransız fotoğrafçının çektiği resmin aslını Alaattin Çakıcı'ya makamında hediye etmiş, ayrıca çok yakın dostu Mustafa Altunhan'ın özel misafiri olarak birlikte Edirne Belediye Başkanını ziyaret ederken Alaattin Çakıcı'nın yakın arkadaşı Vahit Kayrıcı bu ziyarette birlikte Edirne'ye gelmiştir."
CHP'nin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'la görüşmesine ilişkin inceleme başlatmasının ardından Alaaddin Çakıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP yönetimine tepki göstermişti.
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