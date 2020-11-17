Alaattin Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit!
Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ağır ifadelerle tehdit etti.
Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır tehditlerde bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup toplantısında kendisini ima ederek "mafya" dediğini belirten Çakıcı, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı yazılı açıklamasında, CHP liderine "Akıllı ol", "Vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın", "kazığa oturturum" gibi tehdit ve hakaret içerikli ifadelerle seslendi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugünkü Meclis grup toplantısında AKP’nin "yargıda reform" iddiasını eleştirmiş ve “Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?” demişti.
Çakıcı’nın paylaştığı ifadeler şöyle:
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