CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: ‘Yasalarla oynayan iktidar gidicidir’
CHP MYK’de, iktidarın Seçim Yasası’nda yapmayı planladığı değişiklikler görüşüldü. Kılıçdaroğlu’nun, “Bir iktidar seçim yasalarıyla oynuyorsa gidicidir” yorumunu yaptığı öğrenildi. HDP’lilerin fezlekeleri için de “içeriğini gördükten sonra değerlendirme yapılması” kararı alındı.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı olarak toplandı.
Edinilen bilgilere göre MYK’de Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ailem hedef alınıyor” ifadelerine yönelik “Kimsenin ailesiyle uğraşmıyoruz. Milletin hakkını arıyoruz. Milletin 128 milyar dolarının hakkını ve hukukunu arıyoruz” yorumunu yaptığı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre iktidarın Seçim Yasası’nda yapmayı planladığı değişikliklerin görüşüldüğü toplantıda, “barajın yüzde 7’ye indirilmesi”, “ittifaklar için yüzde 14 barajının getirilmesi” yönündeki iddialar değerlendirildi.
Özal döneminde de seçim öncesi yasa değişikliklerinin yapıldığına ilişkin görüşlerin gündeme geldiği toplantıda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Bir iktidar seçim yasalarıyla oynuyorsa gidicidir” yorumunu yaptığı öğrenildi.
HDP’li 9 milletvekili hakkındaki fezlekelerin TBMM’ye geleceği yönündeki iddiaların da gündeme geldiği toplantıda, insan hakları, özgürlükler ve demokrasi çerçevesinde tüm milletvekillerinin hakkı ve hukukunun önemine dikkat çekildiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre toplantıda, “TBMM’ye gelmesi olası fezlekelerin içeriğinin görülmesi, buna göre bir değerlendirme yapılması” kararı alındı.
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