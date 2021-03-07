CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, salgının birinci yılında emekçileri hatırlattı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye’de resmi olarak birinci yılına ulaşan salgında emekçilerin yaşadığı sorunlara yönelik bir çalışma hazırladı.
Çalışmada geniş tanımlı işsizliğin 3.5 milyon kişi arttığı belirtilirken son bir yılda resmi olarak iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı 4 milyon 832 bine, işsiz sayısı 4 milyon 5 bine ulaştı. Yine İŞKUR ve Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre Nisan 2020-Ocak 2021 arasında 2 milyon 471 bin işçi ücretsiz izne gönderildi. Her ay 241 bin, günde 8 bin 236, her saat başı ise 343 işçi, aileleri ile birlikte günlük 39.24 TL’ye mahkûm oldu. Toplam ödeme 8.2 milyar TL oldu.
832 İŞÇİ ÖLDÜ
7 Nisan 2020’den beri devam eden işten çıkarma yasağına rağmen işten çıkarılan ve gelirsiz kalan 1.5 milyon işçi işsizlik ödeneğine başvurdu, yararlanabilenlerin sayısı 509 binde kaldı.
Ayrıca tüm ülkeye “evde kal” çağrısı yapılırken fabrikalar ve işyerlerindeki çarkların dönmesi için milyonlarca emekçi yasaklardan muaf tutularak işyerlerine gönderildi. Covid-19 nedeniyle binlerce işçi hastalanırken en az 832 emekçi çalışırken virüse yakalanarak hayatını kaybetti.
Bunlara karşın “İşsizlik Sigortası Fonu”ndan işverenlere 2020’de teşvik, aktif işgücü ve işbaşı eğitim programları başlığı altında, emekçiye verilenin 2.9 katı kadar toplam 23.7 milyar TL ödeme yapıldı.
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