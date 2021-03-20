CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'tan Gezi Parkı tepkisi: "Erdoğan bu gerçeği kabul edecek"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Taksim Gezi Parkı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinden alınması için “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’dur. Erdoğan bu gerçeği yok edemez, bunu kabul etmek zorunda” diye konuştu.
CHP Kahramanmaraş Milletvekili Öztunç bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
Öztunç, Taksim Gezi Parkı’nın mülkiyetinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin elinden alınıp Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na tahsis edilmesine ilişkin şunları söyledi:
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Haziran Seçimleri’ni kaybetmeyi hâlâ hazmedemiyor. Hırsını, hazımsızlığını sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’dur. Erdoğan bu gerçeği yok edemez, bunu kabul etmek zorunda. Bu kararla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetkilerini gasp ediyor.”
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