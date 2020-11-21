CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi açıkladı: Cezaevlerinde vahim tablo

21 Kasım 2020 Cumartesi, 02:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, mahkûm ve yakınlarından çok sayıda telefon aldığını belirterek “Bu resmen angaryadır. Derhal bu uygulamadan vazgeçilmelidir” dedi.

POZİTİFLE AYNI YERDE

İlgezdi, Maltepe Açık Cezaevi’nde Covid-19 pozitif mahkûmlar ile sağlıklı mahkûmların aynı yerde tutulduklarını belirterek şunları dile getirdi: “Yaklaşık bin mahkûmun 150 kadarı Covid-19 pozitif ve buna rağmen tüm mahkûmlar bir arada. Mahkûmların hastalar ile ayrı yerde kalma talepleri cezaevi yönetimi ve gardiyanlarca kabul edilmiyor. Hatta bazı mahkûmlara gardiyanların ‘grip gibi bu hastalık geçer’ dediği iddiaları gündeme geliyor.”

İlgezdi, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle de konuyu TBMM gündemine de taşıdı.