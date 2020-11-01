CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca: 'Cezaevlerinde 1 maske 4 ay kullanılıyor'

01 Kasım 2020 Pazar, 05:30

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, koronavirüs salgını dolayısıyla cezaevlerinden gelen haberlerin ciddi boyuta ulaştığına dikkat çekti. Cezaevlerinden kendilerine çok sayıda mektubun ulaştığını ifade eden Karaca, “Ülkeyi açık cezaevine çeviren, baskı ve korku ikliminin yaratıldığı bir ortamda; salgın genellikle sadece bir sağlık sorunu gibi ele alınıyor. Oysa yaşanan katmerli bir ihlaller silsilesi, insan haklarına aykırılıklar manzumesi” diye konuştu.

‘VAKALARLA AYNI KOĞUŞTA’

CHP’li Karaca, cezaevlerinde bulunuyor diye hiçkimsenin haklarından mahrum bırakılamayacağını belirterek, “Devletin yeterli önlemleri almadığı, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin ölüme terk edildiği apaçık ortada... İktidar bu sorunları çözmek yerine derinleştiriyor.

Salgın sürecinde infaz yasasında yapılan değişiklik ile açık cezaevlerini boşaltmak diğerlerini ise izolasyon bahanesinin ardına sığınarak denetime, görüşe tamamen kapatarak insan onuruna aykırı bir infaz rejimi uyguluyor” görüşünü ifade etti. Karaca, bir mahkûm yakınının kendisine ulaşarak cezaevindeki eşinin bulunduğu koğuşta 4 kişinin pozitif olduğunu ve diğer mahkûmlarla aynı ortamda olduğunu söylediğini aktardı. Karaca, bir yakını aracılığıyla kendisine ulaşan bilgiye göre mahkûmların 1 maskenin 4 ay kullanıldığına dikkat çekerek, “Halka ‘Tedbir al, maske tak’ diyeceksin, sorumluluğu yükleyeceksin, cezaevlerinde kalanların insan onuruna aykırı koşullarda, hijyenden yoksun kalmasına, tek maskeyi aylarca kullanmasına, haklarına erişim engellerine, sağlıksız koşullara mecbur bırakılmasına göz yumacaksın” diye tepki gösterdi.

E-GÖRÜŞ HAK İHLALİ YARATACAK

Karaca, pandemi dolayısıyla cezaevlerinde açık görüşler yerine müjde olarak sunulan elektronik görüş uygulamasının pek çok hak ihlaline neden olabileceğine dikkat çekti. Karaca, şunları dile getirdi: “Projenin tanıtım toplantısı anayasal güvencelere ve uluslararası insan haklarına aykırılık taşıma riski barındırıyor.

Tutuklu ve hükümlülerin bulunduğu her oda ve koğuşa idarenin tek taraflı açma ve kapama yetkisinde olan ses ve görüntü alan bir cihazın yerleştirilmesi, bağımsız ve sivil denetimden uzak olan kapalı kurumlar bakımından daha da sakıncalıdır. Özel hayatın gizliliği; izinsiz teknik dinleme ve görüntülenme kaygısı ile kapasitenin üzerindeki koğuşlarda aile veya avukat ile görüşün yapılması haberleşme özgürlüğü ve CMK yükümlülüklerini de ihlal eder nitelikte.”

ÇİFTE ÖNERGE

Karaca, koronavirüs salgını döneminde cezaevlerinin durumu ve vakalarının araştırılması istemiyle TBMM’ye araştırma önergesi sunarken; Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde e-görüş sistemiyle ilgili bir mevzuat çalışması yapılıp yapılmadığını da sordu.