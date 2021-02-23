CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, açıktaki 138 bin öğretmeni hatırlattı

23 Şubat 2021 Salı, 17:29

CHP Eğitim ve Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, atanmayı bekleyen çok sayıda öğretmen olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün, 20 bin öğretmenin önümüzdeki aylarda atamasının yapılacağını açıklamasına karşı CHP'li Karabıyık, Sayıştay Raporu’nu gündeme getirdi.

"İNANILIR GİBİ DEĞİL"

Ataması yapılmayan öğretmenlerin atanmayı beklediklerini ifade eden Karabıyık, "Ataması yapılmayan bu kadar sayıda öğretmen varken, Sayıştay Raporu'nda 138 bin öğretmen açığı ifade edilirken ve 107 bin öğretmenin ihtiyacı had safhada belirlenmişken öğretmen atamalarının yapılmıyor olması gerçekten inanılır gibi değil" diye konuştu.

"6 MİLYONA YAKIN ÖĞRENCİ ETKİN EĞİTİME ERİŞEMİYOR"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 2 milyon 658 bin 40 öğrencinin EBA'ya giremediğini söylediğini belirten Karabıyık, "Uzaktan eğitime erişmediler. 21'inci yüzyılın Türkiye'sinde halen eğitime erişemeyen bu kadar sayıda öğrenci var. Aslında etkin olarak uzaktan eğitime erişebiliyorlar mı' diye hesapladığımızda 6 milyona yakın öğrencinin etkin olarak erişmediğini görüyoruz" dedi.

"İTİBARDAN TASARRUF OLMAZ', PEKİ TASARRUF EĞİTİMDEN, GENÇLERİMİZDEN Mİ OLACAK"

Karabıyık, koronavirüs salgınının başlangıcından bugüne kadar 11 ayın geçtiğini ve hala bu kadar öğrencinin eğitime erişmediğine dikkat çekerek, "Bunu gerçekten anlamak mümkün değil. 'İtibardan tasarruf olmaz' anlayışına şöyle bir tekrar baktığımız zaman, 'Peki tasarruf eğitimden, çocuklarımızdan, gençlerimizden mi olacak" diye sordu.

"MEB, BÜTÇE YETERSİZLİĞİ İÇERİSİNDE"

Erdoğan'ın son 18 yılda hazırlanan bütçelerde 'aslan payının' Milli Eğitim'e ayrıldığını söylemesi üzerine Karabıyık şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığı, bütçe yetersizliği içerisindedir. Sürekli Milli Eğitim Bakanlığı'na tasarruf ettirilmektedir. Bu tasarruf bir taraftan da öğrencilere, öğretmenlere, okullara yaptırılmaktadır. Eğitim bu kadar önemsiz mi? Halen atanamayan öğretmenlerin atanmasını bekliyoruz. Ataması yapılmayan bu kadar sayıda öğretmen varken, Sayıştay Raporu'nda 138 bin öğretmen açığı ifade edilirken ve 107 bin öğretmenin ihtiyacı had safhada belirlenmişken öğretmen atamalarının yapılmıyor olması gerçekten inanılır gibi değil."