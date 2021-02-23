'Okuyanların atanamadığı, lise mezunlarının devlete istiflendiği ülkedeyiz'

23 Şubat 2021 Salı, 16:54

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da eğitim tesisleri açılış töreninde öğretmen atamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 20 bin öğretmenin atamasının yapılacağını duyuran Erdoğan, “Önümüzdeki aylarda atamaları yapacağız” dedi.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından atama bekleyen pek çok yurttaş sosyal medya üzerinden yeni karara ilişkin tepki gösterdi.

"Okumuş insanların atanamadığı, lise mezunlarının devlet kurumlarına istiflendiği ülkedeyiz. Elbet döner bu devran" notların düşüldüğü paylaşımlarında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un geçmiş açıklamaları hatırlatılarak tepki gösterildi.

"ATAMALARIN YÜKSEK OLMASI BEKLENİYOR" DEMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha önce yaptığı açıklamalarda, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Atama süreci, bütçe imkanları çerçevesinde bir karar sürecine bağlı. Biz bu kpss sınavlarının tarihlerini de dikkate alarak, öğretmen adaylarımızın mağdur olmaması için elbette imkanları zorlayarak bir takım çalışmalar yapmaya uğraşıyoruz."

Gençler hazırlanıyor, bir umut ve bir hayal peşindeler. Durumu anlamak ve destek olmak lazım. Geçen yıl 41 bin önceki sene 40 bin civarında öğretmen alımı yaptık. Kamudaki alımları en fazla Milli Eğitim alıyor. Üzerinde epeydir çalıştığımız bir konu. Ben yakın zamanda bir çözüm üretmeyi çok istiyorum. Bu atamanın yüksek olmasını bekliyor arkadaşlarımız. Bunun ne kadar olacağına ilişkin olarak bu çalışmaların bitmesi gerekiyor. Bizim çabamız daha çok öğretmen ataması yapılması yönünde gereken çalışmaları yapıyoruz."

İşte o paylaşımlar...

"ÜCRETLİ ÖĞRETMEN İLE SORUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORLAR"

CHP Ankara Milletvekili ve Eğitim-Sen kurucusu Yıldırım Kaya, geçtiğimiz ay Cumhuriyet.com.tr'ye atama planmasına ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Tahminlerimize göre 20 bin civarında öğretmen ataması yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un daha önceki açıklamalarından da göreceğimiz gibi öğretmen atamak yerine daha az maliyetli olduğu için ücretli öğretmen ile sorunu çözmeye çalışıyorlar. Bu da eğitim öğretim açısından kabul edilebilir bir durum değil. Ayrıca ücretli öğretmenlerin aldığı ücret çok çok az bir ücret. Arkadaşlarımız açlığa mahkum olduğu için bu ücretlere çalışıyorlar" ifadelerinin kullanmıştı.