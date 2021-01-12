CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 1 milyon TL tutarındaki tazminat davasına gülerek cevap verdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi için açtığı 1 milyon TL tutarındaki tazminat davasını gülerek karşıladı.
CHP’nin dünkü merkez yönetim kurulu toplantısında “sözde Cumhurbaşkanı” ifadesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtığı 1 milyon TL tutarındaki tazminat davası da gündeme geldi.
Edinilen bilgiye göre MYK toplantısı sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açtığı tazminat davasıyla ilgili haberin iletilmesinin ardından Kılıçdaroğlu’nun bu durumu gülerek karşıladığı öğrenildi.
CHP liderinin “İstediklerini yapsınlar. Gerçek bir hâkimin karşısına çıktıklarında kazandıkları her tazminatı, her kuruşu geri alırız” diye konuştuğu öğrenildi.
Tazminat davasının Anayasa Mahemesi ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden döneceğini söyleyen Kılıçdaroğlu’nun, “Ben konuşmamda ‘Hayatımda bu kadar çok yalan söyleyen bir adam görmedim’ dedim. Buna alınmıyor da gidiyor ‘sözde Cumhurbaşkanı’ dememe alınıyor. Aşı yok; ekonomik kriz büyüyor, işsizlik artıyor. Dikkati başka yere çekmek, gündem değiştirmek için bu kadar büyük tutarlı bir dava açıyorlar” diye konuştuğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan: Kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız
- İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı!
- AKP'den 'ittifak çatlatma' hamlesi
- İmamoğlu'ndan, AKP'ye 'Dombra'lı gönderme!
- Alçı'nın öğretmenleri hedef alan yazısına tepki
- Bu bir iftiradır ve bunu İzmirliler ile paylaşacağım
- İBB'de gergin anlar: Tevfik Göksu'ya tepki
- Kamalak'tan yeni 'ittifak' açıklaması
- Öztrak basın toplantısına bu fotoğrafla çıktı!
- Alişan'dan 'aşı' açıklaması
Video Haberler
- Genç kadının arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Üsküdar’da görenleri hayrete düşüren çeşme
- Saadet Partisi'den AKP'ye WhatsApp'lı gönderme
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan: Kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız
- İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı!
- AKP'den 'ittifak çatlatma' hamlesi
- İmamoğlu'ndan, AKP'ye 'Dombra'lı gönderme!
- Alçı'nın öğretmenleri hedef alan yazısına tepki
- Bu bir iftiradır ve bunu İzmirliler ile paylaşacağım
- İBB'de gergin anlar: Tevfik Göksu'ya tepki
- Kamalak'tan yeni 'ittifak' açıklaması
- Öztrak basın toplantısına bu fotoğrafla çıktı!
- Alişan'dan 'aşı' açıklaması