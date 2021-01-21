CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Herkes sandığı bekliyor

21 Ocak 2021 Perşembe, 17:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir’de, gazetecilerin AYM’nin Berberoğlu ile ilgili olarak ikinci kez verdiği hak ihlali ile ilgili kararı hakkındaki sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, AYM kararının iki açından önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“Adaleti sağlaması, haksızlığı gidermesi açısından önemli. İkincisi adalet düzenin tekrar inşası için kararı uygulamayan hakimlerin kulağına küpe olur. Devletin yargı, adalet üzerine inşa edildiğini biliyoruz. Eğer yargı ve adalet düzeni bozulursa vatandaş hakkını arayamaz konuma gelirse, bu büyük bir devlet krizine yol açar. Şimdilik o kriz önlenmiş oldu.”

"İKİ BAKAN ARASINDAKİ TARTIŞMA YÖNETEMEME GÖSTERGESİ"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında başlayan polemik için de Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de en sorunlu alanlardan birisi yargı. Yargıya iktidarın müdahale ettiğini ve talimat verdiğini, bu talimat çerçevesinde yargının karar aldığını biliyoruz. Ama hükümetten iki ayrı bakanın bu konuda tartışma zemini yaratmaları, bu hükümetin Türkiye’yi nasıl yönetemediğinin açık göstergesidir. AK Parti hükümeti, Erdoğan artık Türkiye’yi yönetemiyor. Her alanda sorunumuz var” yorumunu yaptı.

"SANDIK BEKLENİYOR"

Kılıçdaroğlu işsizlik ve yoksulluk sorununa da dikkat çekerek, "Bu milletin temelde bir sorunu var. Herkes bekliyor. Neyi bekliyor. Herkes sandığı bekliyor. Sandığı koyun önümüze diyorlar" diye ekledi.



