CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 'Yüz yüze eğitim mutlaka başlamalı'

30 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, okulların kapalı kalması nedeniyle yaşanan öğrenme kayıpları yüzünden yaşam boyu elde edilecek gelir kaybının en az yüzde üç olacağına dikkat çekerek, “2021-2022 yılında da okullar açılamaz ise bu kayıp yüzde 6’nın üzerine çıkacaktır’’ dedi.

Okulların kapalı kalmasının sonucunda eğitime erişim açısından var olan eşitsizliğin artarak devam ettiğini, çocuklarn “iyi eğitimli bir azınlık’’ ve “nitelikli eğitime erişemeyen bir çoğunluk’’ olarak ayrıştırıldığını belirten Altay, şöyle devam etti:

“Bu süreçte:

- Ek öğretmen, sağlık ve temizlik görevlisi ataması yapılmamış, okulların fiziksel ihtiyaçları tam anlamıyla karşılanamamıştır.

- Milli Eğitim Bakanı 2 milyon öğrenciye ulaşmakta zorlandıklarını, 1 milyon öğrenciye hiç ulaşamadıklarını ifade etmesine rağmen tablet ve bilgisayar ihtiyacı olan öğrencilerden sadece 664 bin 157’sine tablet dağıtımı yapılabilmiştir.

- Açık ortaokul-liseler ve özel okullar haricinde resmi okullarda eğitim gören 2 milyon 316 bin 139 öğrenci EBA’ya ulaşamamıştır. Özel okullar ile açık ortaokul-lise dahil edildiğinde EBA’ya erişemeyen öğrenci sayısı 5 milyon 368 bin 142’ye ulaşmaktadır.

Ülkemizde 221 bin tarımda, 171 bin sanayide, 328 bin hizmet sektöründe olmak üzere 720 bin çocuk işçi bulunmaktadır. Bu sayıya eğitime erişemeyen öğrencilerde dahil edildiğinde 6 milyon 88 bin öğrencinin dezavantajlı grupta yer aldığı görülmektedir. Başka bir deyiş ile üç öğrenciden biri sağlıklı bir şekilde eğitim imkânına erişememiştir.’’

100 Bin Öğretmen Atanmalı

Altay’ın önerileri şöyle:

- 6 Eylül 2021 tarihine kadar tüm tedbirler alınarak öğrencilerimizin tamamının yüz yüze eğitim-öğretime başlamaları sağlanmalı.

- MEB’in kaynaklarının verimli kullanılması ve MEB’e acilen ek kaynak aktarılması sağlanmalı.

- İhtiyaç olan 44 bin dersliğin yapımına derhal başlanmalı.

- Sözleşmeli, ücretli öğretmenlik uygulamasına son verilerek en az 100 bin kadrolu öğretmen ataması yapılmalı.

- Tüm okullara kadrolu temizlik görevlisi ve sağlık personeli ataması yapılmalı.

- Okulların ihtiyaç duydukları temizlik malzemeleri eksiksiz karşılanmalı.

- İhtiyaç sahibi öğrencilerin tablet, bilgisayar, internet ya da televizyon ihtiyacı hızlıca karşılanmalı.

- Öğretmenlerin tamamına diz üstü bilgisayar verilmeli.

- Öğrenme eksiklerinden kaynaklı ekonomik ve sosyal kayıplar, öğrenme uçurumları telafi edilmeli.

- Öğrencilerin sosyal ve fiziksel gelişimsel sorun yaşamamaları için gerekli tedbirler alınmalı.

- Acil olarak özellikle yükseköğretim düzeyinde tüm öğrencilere yetecek düzeyde yurt ihtiyacı karşılanmalı.

- Öğrencilerin KYK borçları silinmeli.

- Yükseköğretim düzeyinde burs ve kredi ücretleri yükseltilmeli.