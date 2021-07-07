Uluslararası Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu: ‘Eylülde yüz yüze eğitim şart’

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 11:39

Uluslararası Pediatri Kurumu’nun (IPA) Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, çocukları pandeminin yıkıcı etkisinden kurtarmak için aşılama kampanyalarına herkesin destek vermesi gerektiğini belirtti. Hasanoğlu, "Pandeminin çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisini azaltmak için yüz yüze eğitime geçilmeli. Bunun için toplumsal olarak yüzde 85 aşılama oranına ulaşmalıyız” dedi.

“Geleceğimiz olan çocuklar ve onların psikolojisi ve eğitim hayatı için aşı olmalıyız” diyen Prof. Dr. Hasanoğlu, çocukların yalnızca fiziksel olarak değil, psikolojik ve sosyolojik olarak da sağlıklı olması gerektiğini, bunun için de eğitimin öneminin tartışılmayacağını söyledi.

1.5 MİLYAR ÇOCUK ETKİLENDİ

Hasanoğlu "Bugün dünya üzerinde 1.5 milyar çocuk okul kapanmalarından olumsuz etkilenmiş, 210 milyon çocuk ise tamamen okulsuz kalmıştır. Okulların kapanması demek, çocukların hayatlarını kapatmak demek" dedi.

Hasanoğlu ayrıca, çocukların okulların kapalı olmalı nedeniyle izolasyondan uyku problemini, yalnızlıktan fiziksel aktivite eksikliğine kadar birçok sorunla boğuştuğunu, onların bir an evvel normal hayatlarına dönmeleri için yüz yüze eğitime başlamaları gerektiğini belirtip, şöyle devam etti:

"Yetişkin nüfusun, özellikle de öğretmenlerin, okul servisi çalışanlarının ve okul personelinin yüzde 85’inin aşılanması ile yüz yüze eğitimde riskin belirgin şekilde azalacağını ön görüyoruz. Bu yüzden toplumsal olarak bu rakamlara bir an evvel ulaşmalıyız ki yüz yüze eğitim başlayabilsin. Amacımız Eylül ayında okulların pandemi öncesi olduğu gibi yüz yüze açılması. Ancak bizlerin çabası, binlerce sağlık çalışanının özverili çalışmalarının tamamlanması için halkımıza fillen küçük ancak etkisi büyük önemli bir görev düşüyor; aşı olmak. Binlerce insanın emek verdiği sürece en büyük katkıyı, aşı olarak halkımız yapacaktır. Aksi takdirde çocuklarımızın eğitim kayıplarına neden olanlar tarihe kara bir leke olarak geçecektir."

'ÇOCUKLAR DİJİTAL OLARAK DIŞLANDI'

IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu ise pandemi nedeniyle çocukların yaşadığı sorunlara dikkat çekti:

"Pandemi nedeniyle yayınlanan raporlarda okul çağındaki çocuklar huzursuzluk, saldırganlık, konsantrasyon sorunu, uyku ve yeme sorunları, içine kapanma, yoğun kaygı ve fiziksel ağrı gibi çeşitli sağlık sorunları yaşamaktadır. Diğer yandan düşük gelirli ülkelerde uzaktan eğitime ulaşma oranı yüzde 30’lara düşmüştür. Bu da dünya üzerindeki çocukların üçte birinin dijital olarak dışlandığını ve eğitim hakkından mahrum kaldığını gösteriyor. Yine bu dönemde dünya üzerinde öğrencilerin yüzde 91’i okula gidemedi. Yani öğrencilerin üçte bir oranında eğitimi eksik kaldı. Bu adaletsizliğin ortadan kalkması ve eşit eğitim hakkı için okulların açılması ve yüz yüze eğitime geçilmesi şart."