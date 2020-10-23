CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: "Şehir hastaneleri kamulaştırılmalı"
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugüne kadar bütçeden 18 milyar TL harcanan şehir hastaneleri için önümüzdeki 3 yıl boyunca 60.28 milyar TL tutarında daha harcama yapılacağını açıkladı. Özel, “Kamunun daha fazla zarar etmemesi için şehir hastaneleri kamulaştırılmalı” açıklamasında bulundu.
CHP’li Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Milletin cebinden kuruş çıkmıyor” diyerek savunduğu şehir hastaneleri için bugüne kadar bütçeden 18 milyar TL tutarında harcama yapıldığına dikkat çekti.
Özel, şehir hasteneleriyle ilgili 2021, 2022 ve 2023 yıllarında toplam 60.28 milyar TL tutarında harcama yapılmasının öngörüldüğüne işaret etti. Özel, şu değerlendirmede bulundu:
“İşin daha da vahimi, ödeme garantileri nedeniyle ilerleyen yıllarda bütçeden ödenecek pay daha da artacak, bu kara delik daha da büyüyecektir. Bundan sonra şehir hastanelerinin kamu tarafından yapılacağının açıklanması, bir yanlıştan dönülmesi açısından önemlidir ancak verilen bu yanlış kararın bütçeye getirdiği yük nedeniyle sorumlular hesap vermeli, mevcut şehir hastaneleri bir an önce kamulaştırılmalı ve kamunun daha fazla zarar etmesinin önüne geçilmelidir.”
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