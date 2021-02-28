CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den grevlerle ilgili açıklama: "İşçinin hak arayabilmesi eksikliğimiz değil gururumuzdur"
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bazı CHP'li ilçe belediyelerinde işçilerin greve başlaması ve sonrası yaşanan tartışmalara ilişkin açıklama yaptı. Özel, işçilerin mücadelelerinin tamamen haklı olduğunu belirtirken müzakerelerin sürdüğünü ifade edip "Umuyorum ki; Yarınlara iyi haberlerle uyanacağız.." dedi. Özel, grevler üzerinden CHP'yi hedef alan AKP'li Betül Sayan Kaya'ya da "Sizin belediyelerde grev olmaz. Velev ki oldu, reisiniz grevi erteler. İşçinin hak arayabilmesi eksikliğimiz değil gururumuzdur" diyerek yanıt verdi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bazı CHP'li ilçe belediyelerinde toplu iş sözleşmesi süreçlerinin tıkanması ve bunun sonrasında işçilerin greve başlamasının ardından çıkan tartışmalara ilişkin Ekonomist Emin Çapa'nın sorusu üzerine açıklama yaptı.
Çapa, grevlere ilişkin Twitter hesabı üzerinden "Grevci işçilere dönük saldırılardan şaşkınım. Nasıl yani belediyeler CHP'li oldu diye hak aranmayacak mı? Biz niye AKP zihniyetine karşı mücadele ediyoruz o halde? İktidarın adı değişsin diye mi? Yoksa daha özgür, demokratik 1 Türkiye için mi? Grev haktır, grev kırıcılık utançtır" ifadelerini kullandı.
Özgür Özel de Çapa'nın paylaşımını hesabından alıntılayarak, "Tamamen haklısınız. Hak aranacak, aranıyor. Müzakere edilecek, ediliyor. Yerelden başlayarak; Bizim iktidarımızda bu meseleler böyle çözülecek, işçiler hak arayabilecekler ve haklarını alacaklar diyebilmeliyiz. Umuyorum ki; Yarınlara iyi haberlerle uyanacağız..." yanıtını verdi.
SAYAN KAYA'YA YANIT: GREV GURURUMUZDUR
Özgür Özel, grevler üzerinden CHP'yi karalayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın paylaşımı üzerine de şu ifadeleri kullandı:
"Ahh yalan siyaseti ahh... Sanki geçen dönem Maltepe AKP deydi de CHP’ye geçince grev oldu çöp oldu. Gerçek şu ki sizin belediyelerde grev olmaz çünkü sendikanız yandaştır. Velev ki oldu, reisiniz grevi erteler. İşçinin hak arayabilmesi eksikliğimiz değil gururumuzdur."
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