CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı açıkladı: Doğalgaz paraları seçim öncesi İBB'ye!

25 Mayıs 2021 Salı, 11:14

İBB Meclisi'nin mayıs ayı toplantılarının ilki yapıldı. Toplantıda, 2020 yılı denetim komisyonu raporunu sunan AKP’li Meclis üyesi Muhammet Kaynar, belediye şirketlerinin denetim dışında olmasını, şirketlerin borçlarını ve İBB’nin düzenlediği ihalelerle ile yeme-içme etkinliklerini eleştirdi.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da Kaynar'ın eleştirilerine yanıt verdi. Kaynar'ın hiç objektif bir değerlendirme yapmadan eleştirilerde bulunduğunu belirten Balyalı, "Bütün Türkiye biliyor, geçmiş dönemde, AKP İl Başkanlığı'na, AKP ilçe başkanlıklarına, AKP TBMM grup başkanvekilliklerine, AKP'nin genel başkan yardımcılıklarına, AKP'nin Gençlik Kolları'na, yandaş vakıflara, derneklere, spor kulüplerine, ne kadar binek araç, makam aracı, lüks araç, otobüs verildiğini, hepimiz biliyoruz" dedi.

"BU BORCU ŞİMDİ BİZ ÖDÜYORUZ"

"Hepimiz biliyoruz ki İBB’nin İGDAŞ’a borcu var. İBB’nin kendi iştirakine niye borcu var? 2018 sonunda faizler dahil 2 milyar borcu vardı. İGDAŞ’ın 2018 yılında ekim, kasım, aralık aylarında vatandaştan topladığı doğalgaz paraları ne oldu?" diye soran Balyalı, sözlerine şöyle devam etti:

"İGDAŞ’a borcumuz olmasının tek bir sebebi var, 2018’in ekim-kasım-aralık aylarında vatandaştan toplanarak BOTAŞ’a ödenmesi gereken faturalar ödenmediği ve seçim öncesinde İBB’ye aktarıldığı için İGDAŞ’ın BOTAŞ’a borcu var. 2 milyar liradan daha fazla. Bu borcu şimdi biz ödüyoruz. Nasıl ödüyoruz? Faizi ile beraber ödüyoruz. Meclise geldi, İBB’nin borca kefil olması bile istendi. İGDAŞ’ın BOTAŞ’a borcunu ödeyebilsin diye borçlanma kararları çıkarttık. İGDAŞ, BOTAŞ'a olan borcunu bitirdiği zaman ne kadarlık bir faiz yükü üstlenmiş olacak ve İstanbul halkının cebinden ne kadarlık bir faiz çıkacak? En az 800 milyon lira, takdir ederseniz 2018 yılından alınan banka kredisinin faizi ile 2021 yılının mayıs ayında alınan banka faizi arasında dağlar kadar fark var. Şimdi bunları hiç düşünmeyeceksiniz İstanbul halkının fatura paralarını İBB’ye aktarıp onları harcayacaksınız, İGDAŞ’ı BOTAŞ’a milyarlarca lira dünyalar kadar borçlandıracaksınız bunun için faiz üstlendireceksiniz bu faizi İstanbullulara, İstanbul halkının vergilerinden oluşan bütçeden ödettireceksiniz sonra çıkacaksınız bize buradan borçlanma konusundan ders vereceksiniz"







