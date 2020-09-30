CHP heyetinden Azerbaycan Büyükelçiliği’ne ziyaret

30 Eylül 2020 Çarşamba, 18:39

CHP Grup Başkanvekili Özkoç başkanlığında Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Ankara Milletvekili Murat Emir’den oluşan heyet, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısı dolayısıyla Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'e destek ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Özkoç, şunları söyledi:

TÜM DÜNYANIN RUYMASI İÇİN: Uluslararası hukuka aykırı bir şekilde, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Azerbaycan topraklarına yakın zamanda saldırı düzenleyen Ermenistan’ın Azerbaycanlı kardeşlerimizinden bazılarını şehit ettiklerini, bazılarını da yaraladıklarını öğrenmiş bulunuyoruz. Bununla ilgili büyükelçimize başsağlığı diledik, yaralılarımızın bir an önce şifa bulmasını niyaz ettik. Uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Azerbaycan topraklarına saldırı düzenleyen Ermenistan’ı şiddetle kınıyoruz. Sadece bununla da yetinmiyoruz. Kardeş Azerbaycan’ın haklı davasının tüm dünyada duyulması ve destek bulması için elimizden gelen çabayı da göstereceğimizi de bir kere daha ifade etmek istiyoruz.

SALDIRAN ERMENİLERDİR: Büyükelçi, olayı şöyle ifade etti: ‘Bizim askerlerimiz kendi topraklarındadır. Kendi topraklarında olmayan Ermenistan güçleridir. Saldıran biz değiliz. Saldıran Ermenilerdir. Biz müdafaa durumundayız. Vatandaşımızı, insanımızı, hakkımızı, hukukumuzu müdafaa ediyoruz. Dünyanın yakinen bilmesi gerekiyor.’

BARIŞ YOLUNDA ADIM: Biz de CHP olarak samimiyetle desteklediğimizi, 1 Ekim itibariyle TBMM’den tüm dünyaya ortak sesimizi duyurabilmemiz için CHP üzerine düşen tüm görevleri yerine getireceğimizi ifade ettik. Bütün dünya bilmelidir ki: Başkalarının topraklarında gözü olanlar, kendi topraklarını koruyamazlar. Herkes başka ülkelerinin toprak bütünlüğüne saygı duymalıdır. Kardeşliğin ve uluslararası barışın en önemli maddelerinden birisi, kendi komşularının topraklarına saygı göstermektir. Eğer Ermenistan bunu gerçekleştirir, bir an önce Azerbaycan topraklarından silahlı kuvvetlerine geri çekerse Azerbaycan liderinin de ifade ettiği gibi barış yolunda önemli bir adım atmış olur. Azerbaycan’ın da başka bir ön koşulu yoktur. Onlar kendi toprakları için mücadele ediyorlar. Hatta barış için hatta uzlaşı için mücadele ediyorlar. Haklı davalarında Türkiye yanlarındadır. Heyetle birlikte gözlerimiz doldu. Elçi bizi karşılarken iki bayrak yan yana duruyordu. ‘Biz sadece kendi bayrağımızı değil, tek millet iki devlet olan kardeşimizin bayrağını da yan yana tutarız’ dedi. Bu duygularla başlayan toplantıya, destek ve samimi duygularımızı ifade ederek ayrıldık. Bir kere daha dünyaya Azerbaycan’ın haklı davasında desteklemek için çağrıda bulunuyor, saldırgan Ermenistan’ı da bu yaptığından dolayı kınıyoruz.”