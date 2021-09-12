CHP ilçe yönetimi toplu olarak istifa etti: "Beraber geldik, beraber gidelim"
Cumhuriyet Halk Partisi Buldan İlçe Başkanı Mustafa Akın Başbuğ, partisinin ilçe yönetim kurulu ile birlikte görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde CHP İlçe Başkan Mustafa Akın Başbuğ, yönetim kurulu olarak görevlerinden istifa ettiklerini bildirdi.
Başbuğ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, özel nedenlerinden dolayı ilçe başkanlığı görevinden ayrıldığını aktardı.
Yönetim kurulu arkadaşlarıyla toplantı yaptığını belirten Başbuğ, "Arkadaşlarım da 'Biz beraber geldik, beraber gidelim' kararını aldılar. CHP Buldan yönetimi olarak istifa ettik. 20 aylık süreçte ilçe yönetiminde beraber çalıştığım, yönetim kurulum, kadın kollarıma, gençlik kollarıma, meclis üyelerimize partimize ve bana verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Yıllar süren davada karar açıklandı
- AKP’li başkan, partinin parasını kendi hesabına geçirdi
- Dört eski bakan hakkındaki karar ortaya çıktı
- Edremit'te kanlı baskın!
- Türk Hava Kurumunu kim batırdı?
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- Arda Turan, Berkay'la ilgili ilk kez konuştu
- Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında büyük tehlike
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert çıkış
- Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Beşiktaş açıklaması!