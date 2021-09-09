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Sancar'ın paylaştığı 'Dar gelirlilerin bu pazar seçim olsa oy tercihi' konulu anketin 'Temmuz-Ağustos 2021' sonuçları yer aldı. Ankette 3 bin TL ve altı gelire sahip olan katılımcılar 'dar gelirli' olarak kabul edildi.