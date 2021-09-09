<p>MetroPoll Araştırma'nın dar gelirlilerin için yayımladığı ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Gelecek seçimlerde en etkili seçmen grubunun dar gelirliler olacağını belirten Özer Sancar, "Meraklı okuyucular ve politikacılara… Gelecek seçimin sonucunda en etkili seçmen grubu dar gelirliler olacak" dedi.</p>
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MetroPoll Araştırma'nın dar gelirlilerin için yayımladığı ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Gelecek seçimlerde en etkili seçmen grubunun dar gelirliler olacağını belirten Özer Sancar, "Meraklı okuyucular ve politikacılara… Gelecek seçimin sonucunda en etkili seçmen grubu dar gelirliler olacak" dedi.

<p>Çarpıcı ankette İYİ Parti'nin diğer anketlere nazaran dar gelirli yurttaşlardan daha az destek aldığı görüldü. Ankette kararsızlar ve protesto oy kullanacak olanların oranı dikkat çekti.</p>
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Çarpıcı ankette İYİ Parti'nin diğer anketlere nazaran dar gelirli yurttaşlardan daha az destek aldığı görüldü. Ankette kararsızlar ve protesto oy kullanacak olanların oranı dikkat çekti.

<p>Sancar'ın paylaştığı 'Dar gelirlilerin bu pazar seçim olsa oy tercihi' konulu anketin 'Temmuz-Ağustos 2021' sonuçları yer aldı. Ankette 3 bin TL ve altı gelire sahip olan katılımcılar 'dar gelirli' olarak kabul edildi.</p>
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Sancar'ın paylaştığı 'Dar gelirlilerin bu pazar seçim olsa oy tercihi' konulu anketin 'Temmuz-Ağustos 2021' sonuçları yer aldı. Ankette 3 bin TL ve altı gelire sahip olan katılımcılar 'dar gelirli' olarak kabul edildi.

<p>AKP: Yüzde 29,2</p>
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AKP: Yüzde 29,2

<p>CHP: Yüzde 16,8</p>
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CHP: Yüzde 16,8

<p>HDP: Yüzde 11,8</p>
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HDP: Yüzde 11,8

<p>MHP: Yüzde 10,4</p>
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MHP: Yüzde 10,4

<p>İYİ Parti: Yüzde 8,3</p>
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İYİ Parti: Yüzde 8,3

<p>SP: Yüzde 0,9</p>
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SP: Yüzde 0,9

<p>GELECEK: Yüzde 0,9</p>
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GELECEK: Yüzde 0,9

<p>DEVA: Yüzde 0,5</p>
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DEVA: Yüzde 0,5

<p><strong>DİĞER:</strong> Yüzde 1,1</p><p><strong>KARARSIZ:</strong> Yüzde 7,6</p><p><strong>PROTESTO OY:</strong> Yüzde 7,7</p><p><strong>CEVAP YOK:</strong> Yüzde 4,9</p>
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DİĞER: Yüzde 1,1

KARARSIZ: Yüzde 7,6

PROTESTO OY: Yüzde 7,7

CEVAP YOK: Yüzde 4,9

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