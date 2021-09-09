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MetroPoll Araştırma'nın dar gelirlilerin için yayımladığı ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Gelecek seçimlerde en etkili seçmen grubunun dar gelirliler olacağını belirten Özer Sancar, "Meraklı okuyucular ve politikacılara… Gelecek seçimin sonucunda en etkili seçmen grubu dar gelirliler olacak" dedi.
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