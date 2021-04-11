CHP, ilticaya aracılık eden AKP'li belediye hakkında harekete geçiyor

11 Nisan 2021 Pazar, 20:51

Malatya Milletvekili Ağbaba, Yeşilyurt Belediye Meclis üyeleriyle birlikte CHP Malatya İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nin belediye imkânlarını kullanarak 43 kişiyi Almanya’ya iltica ettirdiğini savunan Ağbaba, “43 kişi nerede, Vali nerede, İçişleri Bakanı nerede?” diye sordu.

Toplantıda konuşan CHP Yeşilyurt Belediye Meclis Grup Başkanvekili Günnur Tabel iltica olayı ile ilgili şu bilgeleri verdi:

“Yeşilyurt Belediyesi geçtiğimiz yıl Şubat ayında bir karar aldı. İki belediye başkan yardımcısının Almanya’ya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği’yle beraber gideceğini ve orada bir proje kapsamında teknik bir gezi yapılacağı kararını aldı. Belediye Başkanımız daha sonra dernekle bir protokol imzalıyor, hizmet pasaportu çıkarılıyor. Yurtdışına 45 kişiyle gidiliyor; ancak yalnızca iki belediye başkan yardımcısı geri dönüyor, diğer 43 kişi dönmüyor. Biz bunu Başkana sorduğumuzda hiçbir açıklama yapılmadı. ‘Eğer bir belge varsa önümüzdeki ay size yazılı yanıt veririz’ denildi. Biz soruyoruz, bu protokolün içeriği nedir, bu kişiler kimlerdir, bunları kaçırdınız mı?”

BELEDİYE SUÇ İŞLEDİ

Ağbaba da AKP’li Yeşilyurt Belediyesi’nin suç işleyerek insanları yurtdışına kaçmasına aracılık ettiğini savunarak şunları söyledi:

“CHP Yeşilyurt Belediye Meclis üyelerimiz bir soru önergesi vererek 43 kişi nerede diye sordular. 43 kişi nerede? Belediye Başkanı Mehmet Çınar sanki babasının çiftliği gibi belediye yönetiyor, bu sorulara cevap vermiyor. Tam 7 ay geçti bu konunun üzerinden. 43 kişi Malatya Yeşilyurt Belediyesinin aracılığıyla, Yeşilyurt Belediyesi’nin sağladığı hizmet pasaportu ile Almanya’ya gidiyor, iki belediye başkan yardımcısı geri dönüyor, gerisi dönmüyor. 7 aydır kamuoyundan gizlenen bir olay. Ortada bir suç var. Eğer belediye meclisi olmasaydı bu olay ortaya çıkmazdı. 43 kişiyi neden Almanya’ya gönderdi? Bunun içinde para var mı? Bu araştırılsın. İşin içerisinde mutlaka para var, örgüt bağlantısı var. Bu kişiler FETÖ’cü mü? Bunun da aydınlatılması lazım.

BAKAN NEREDE?

Yeşilyurt Belediyesi AK Parti’nin çiftliği gibi yönetiliyor. 43 insanın yurtdışına iltica etmesine aracılık yapıyor. Belediyeye temizlik görevlisi alırken yakınlarına bakıyorsun, akrabalarına bakıyorsun, AK Parti’ye üye mi diye bakıyorsun. Ortada ciddi bir suç var. Dernek Başkanı bu insanları tanımıyorsa niye üye yaptı. Belediye Meclisi üyelerimiz bu konuyu gündeme getirmeseydi üç maymunu oynamaya devam edeceklerdi. 43 kişi nerede? Malatya Valiliği nerede? Yedi yaşındaki çocuğun sosyal medyasını takip eden İçişleri Bakanlığı nerede? Önümüzdeki günlerde TBMM’de de bu konuyu gündeme getireceğiz.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Yazıklar olsun sana ey Başkan. Sizin ipliğinizi pazara çıkaracağız. Savcıları da göreve davet ediyoruz. Yarın belediye meclis üyelerimiz de suç duyurusunda bulunacak. Biz de bu işin peşini bırakmayacağız. CHP’yi engelleyerek komisyon üye sayısını düşürerek bizi susturamazsın. Bizim bir ayıbımız yok.”

128 MİLYAR DOLAR NEREDE?

Ağbaba, Merkez Bankası rezervlerinde kaybolduğu öne sürülen 128 milyar dolar için de şunları söyledi:

“Yeşilyurt Belediyesi’nin 43 kişiyi saklaması gibi bir de kaybolan 128 milyar dolar meselesinde de üç farklı açıklama var. Bu açıklamalarından birini Recep yapmış, diğerini Tayyip yapmış, bir diğerini de Erdoğan yapmış. Recep’in yaptığı birinci açıklamada ‘Döviz rezervi 132 milyar dolara kadar çıktı. Ondan sonra bir düşüşle 95’e indik. Biz yeniden 132’ye de çıkarız 200’e de çıkarız’ deniyor. Tayyip ise ikinci açıklamasında ‘Salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere, elimizdeki tüm araçları kullanarak fırsat vermedik. Kılıçdaroğlu'nun sürekli sorduğu dövizlerin önemli bir bölümü işte bu mücadelede kullanılmıştır’ diyor. Erdoğan en son ne diyor ‘Tutturmuşlar şu kadar para nerede? Bu para Merkez Bankası'nda. Kaybolan bir şey yok. Kayıp varsa bunlar sizdedir.135 milyar dolara kadar döviz rezervimiz çıktı. Şu anda da yine döviz rezervimiz kendini toparlamaya başladı’. Yani 128 milyar dolar ile ilgili üç farklı açıklama var. Birini Recep, diğerini Tayyip, diğerini de Erdoğan söylemiş.

“DEMEK Kİ CUMHURBAŞKANI BU PARAYI KENDİ YANDAŞLARINA VE ÇETESİNE İÇ ETTİRDİ”

128 milyar doları öğrenmek, sormak suç oldu. 128 milyar dolar nerede diye yazdığımız afişler Cumhurbaşkanına hakaretten dolayı toplanıyor. 128 dolar nerede diye soruyoruz, fakirin fukaranın parası nerde diye soruyoruz, peki ne yapıyorlar? Tedbir olarak yaptığımız afişleri topluyorlar. Bu 128 milyar dolar, bu ülkenin parasıdır; bu Recep Tayyip Erdoğan’ın parası değil, Emine Erdoğan’ın parası değil. Bu para Merkez Bankası’nın parası, bu ülkenin parası yani fakirin fukaranın parasıdır.128 milyar dolar nerede? Ortada bir hırsızlık var, ortada devletin kaynaklarının yok edilmesi var, damat kaçmış durumda. İddiaya göre Merkez Bankası başkanı 128 milyar doların nerede olduğunu araştırdığı için görevden alınıyor. Çıkıp Hazine Maliye Bakanı’nın veya Cumhurbaşkanı’nın bir açıklama yapması gerekiyor. Bu dolar kurunun yükseldiği günlerde bu paraları kim aldı? Buradan kim paraları cebe attı sorulması lazım. 128 milyar doları sormayı da Cumhurbaşkanına hakaret olarak algılıyorlar. Eğer bu hakaretse, halkın parasını sormak, demek ki ortada bir suç var hakaret olarak kabul ediyorlar. Demek ki Cumhurbaşkanı bu parayı kendi yandaşlarına ve çetesine iç ettirdi. Dolar kuru artarken bu paralar o zaman bozduruldu ve bunlar aldı. Bir kez daha soruyoruz 128 milyar dolar nerede? Ne yaparsanız yapın. Afişlerimizi toplatsanız da örgütlerimize baskı kursanız da bunun hesabını sormaya devam edeceğiz.”



