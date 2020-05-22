CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM’ye başvuruyor

22 Mayıs 2020 Cuma, 06:00

Dilekçede düzenlemenin hükümlü ile tutuklular arasında ve hükümlüler arasında ayrımcılığa neden olduğu, bu durumun da anayasada yer alan başta eşitlik ilkesi olmak üzere pek çok temel ilkeyle çeliştiği belirtiliyor.

Dilekçede toplam 69 maddeden oluşan infaz düzenlemesinin 17 maddesinin iptal edilmesi talep ediliyor. Dilekçedeki temel itirazları, düzenlemenin koronavirüs salgını gerekçesiyle yapılmasına karşın bütün tutuklu ve hükümlülerin yaşam hakkını korumadığı, eşitlik ve ayrımcılık ilkelerine uygun olmadığı oluşturuluyor.

Bu kapsamda başvuruda infaz düzenlemesinin anayasanın 2. maddesinde düzenlenen hukuk devleti ilkesi, 5. maddesinde düzenlenen devletin temel amaç ve görevleri, 10. maddesinde düzenlenen kanun önünde eşitlik ilkesi, 13. maddede düzenlenen temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması hükmü ve 17. maddede düzenlenen kişinin dokunulmazlığı ve yaşam hakkı hükümlerine aykırı olduğuna atıf yapılacak.

Düzenlemenin af niteliği taşıdığı ve anayasa göre en az 360 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesi gerektiği için CHP düzenlemeyi şekil yönünden de AYM’ye götürmüştü.