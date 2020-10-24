CHP İstanbul'dan faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı

24 Ekim 2020 Cumartesi, 18:15

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın corona testlerinin pozitif çıkmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı harekete geçti. Tüm saha faaliyetlerini durdurma kararı alan il başkanlığı toplantıların da online yapılacağını duyurdu.

İLÇELERE RESMİ YAZI

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan ilçe başkanlıklarında gönderilen resmi yazı ile devam eden saha çalışmalarına ara verilmesi, ilçe başkanlıklarının ziyaretçilere kapalı olması ve toplantıların yeniden online olarak yapılması kararını iletti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan ilçe başkanlıklarına iletilen resmi yazı şu şekilde:

- I·stanbul'da Covid-19 yayılımının son do¨nemde hızla artarak ve s¸ehrin her noktasında ileri du¨zey yogˆunluk olus¸turması sebebiyle;

- Tedbirlere uygun olarak kısmi ac¸ık tutulan ilc¸e bas¸kanlıklarımızın ziyarete tamamen kapatılması ve sadece bir no¨betc¸inin bulunması,

- Danıs¸ma Kurulu, o¨rgu¨t toplantısı, yo¨netim kurulu toplantıları ve egˆitim seminerlerinin online go¨ru¨s¸me platformları aracılıgˆıyla gerc¸ekles¸tirilmesi,

- Partimizin sahada devam eden c¸alıs¸malarının ilan edilecek digˆer bir zamana kadar askıya alınması

- Devam eden Adım Adım I·ktidara c¸alıs¸mamızın yu¨z yu¨ze egˆitim ve saha o¨n c¸alıs¸malarını durdurarak do¨rdu¨ncu¨ kademe egˆitimlerinin de online olarak su¨rdu¨ru¨lerek tu¨m egˆitimlerin tamamlanması,

- Parti o¨rgu¨tu¨mu¨ze ve vatandas¸lara COVI·D-19 tedbirlerinin kısa mesaj ve sosyal medya aracılıgˆıyla hatırlatılmasının geregˆini bilgilerinize rica ederim.