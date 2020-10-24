CHP İstanbul'dan faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı
İstanbul'da salgının artışa geçmesi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın koronavirüse yakalanmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı tüm saha faaliyetlerini durdurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın corona testlerinin pozitif çıkmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı harekete geçti. Tüm saha faaliyetlerini durdurma kararı alan il başkanlığı toplantıların da online yapılacağını duyurdu.
İLÇELERE RESMİ YAZI
CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan ilçe başkanlıklarında gönderilen resmi yazı ile devam eden saha çalışmalarına ara verilmesi, ilçe başkanlıklarının ziyaretçilere kapalı olması ve toplantıların yeniden online olarak yapılması kararını iletti.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan ilçe başkanlıklarına iletilen resmi yazı şu şekilde:
- I·stanbul'da Covid-19 yayılımının son do¨nemde hızla artarak ve s¸ehrin her noktasında ileri du¨zey yogˆunluk olus¸turması sebebiyle;
- Tedbirlere uygun olarak kısmi ac¸ık tutulan ilc¸e bas¸kanlıklarımızın ziyarete tamamen kapatılması ve sadece bir no¨betc¸inin bulunması,
- Danıs¸ma Kurulu, o¨rgu¨t toplantısı, yo¨netim kurulu toplantıları ve egˆitim seminerlerinin online go¨ru¨s¸me platformları aracılıgˆıyla gerc¸ekles¸tirilmesi,
- Partimizin sahada devam eden c¸alıs¸malarının ilan edilecek digˆer bir zamana kadar askıya alınması
- Devam eden Adım Adım I·ktidara c¸alıs¸mamızın yu¨z yu¨ze egˆitim ve saha o¨n c¸alıs¸malarını durdurarak do¨rdu¨ncu¨ kademe egˆitimlerinin de online olarak su¨rdu¨ru¨lerek tu¨m egˆitimlerin tamamlanması,
- Parti o¨rgu¨tu¨mu¨ze ve vatandas¸lara COVI·D-19 tedbirlerinin kısa mesaj ve sosyal medya aracılıgˆıyla hatırlatılmasının geregˆini bilgilerinize rica ederim.
En Çok Okunan Haberler
- 'On binleri oraya yığarım!'
- Testi pozitif çıkan İmamoğlu için Tevfik Göksu ne dedi?
- Sokak röportajında iktidarı eleştirdi, evi basıldı
- Vergi borcu yapılandırması maddesi TBMM'den geçti
- Nihat Hatipoğlu'nun otelinde içki satılması gündemde!
- Ekranda beliren “Öööööööiiiiiillllll” yazısına açıklama
- Testi pozitifi çıkan İmamoğlu için AKP'den ilk açıklama
- Koca, koronavirüs aşısının yapılacağı tarihi açıkladı
- Böcek'in son durumuna ilişkin hastaneden kritik açıklama
- TRT'de Erdoğan'ın konuşmasında şaşkına çeviren anlar
Video Haberler
- Halkevleri üyelerinin eylemine polis müdahalesi
- Dolandırıcılardan ‘pes’ dedirten mesaj
- Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntü!
- Karantina arkadaşı olarak insan iskeletini seçti
- Şişli'de lüks rezidansta silahlı saldırı: 3 yaralı
- İmamoğlu: İnşallah sağlığımıza kavuşacağız
- Şişli'de rezaletin görüntüler! O anları kamerada
- Derdiyle kendisini ağlatana 100 TL veriyor
- Sosyal medyayı ikiye bölen otobüsteki kavga kamerada
- Bağcılar’daki kedi saldırısının görgü tanıkları konuştu
En Çok Okunan Haberler
- 'On binleri oraya yığarım!'
- Testi pozitif çıkan İmamoğlu için Tevfik Göksu ne dedi?
- Sokak röportajında iktidarı eleştirdi, evi basıldı
- Vergi borcu yapılandırması maddesi TBMM'den geçti
- Nihat Hatipoğlu'nun otelinde içki satılması gündemde!
- Ekranda beliren “Öööööööiiiiiillllll” yazısına açıklama
- Testi pozitifi çıkan İmamoğlu için AKP'den ilk açıklama
- Koca, koronavirüs aşısının yapılacağı tarihi açıkladı
- Böcek'in son durumuna ilişkin hastaneden kritik açıklama
- TRT'de Erdoğan'ın konuşmasında şaşkına çeviren anlar