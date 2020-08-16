CHP İzmir eski il başkanı Sedat Akman yaşamını yitirdi

16 Ağustos 2020 Pazar, 19:22

1977-1980 yılları arasında CHP İzmir İl Başkanlığı görevini yürüten Dr. Sedat Akman hayata veda etti.

Ömrünü siyasete ve CHP'ye adayan Akman 12 Eylül darbesinden sonra partinin yeniden açılmasını için verdiği mücadele ile tanınırken, 1972-74 yılları arasında da İzmir Tabip Odası'na başkanlık yapmıştı.

Akman’ın cenazesi Salı günü saat 11.00-11.30 arası CHP İzmir İl Başkanlığı önünde düzenlenecek tören sonrası Alsancak Hocazade Camii’nde öğle namazına müteakip kalınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.



SEDAT AKMAN KİMDİR?

1961-62 yıllarında CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı, 1972-74 yıllarında İzmir Tabip Odası Başkanlığı ve 1977-80 yıllarında CHP İzmir İl Başkanlığı görevinde bulunan Psikiyatri Uzmanı Dr. Sedat Akman, 12 Eylül darbesinde sıkıntı bir dönem geçirdi.

CHP’nin yeniden açılması için mücadele veren Dr. Akman, tüm yaşamı boyunca partisi adına çalışmalarda bulundu.