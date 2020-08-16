CHP İzmir eski il başkanı Sedat Akman yaşamını yitirdi
1977-1980 yılları arasında CHP İzmir İl Başkanlığı görevini yürüten Dr. Sedat Akman yaşamını yitirdi.
1977-1980 yılları arasında CHP İzmir İl Başkanlığı görevini yürüten Dr. Sedat Akman hayata veda etti.
Ömrünü siyasete ve CHP'ye adayan Akman 12 Eylül darbesinden sonra partinin yeniden açılmasını için verdiği mücadele ile tanınırken, 1972-74 yılları arasında da İzmir Tabip Odası'na başkanlık yapmıştı.
Akman’ın cenazesi Salı günü saat 11.00-11.30 arası CHP İzmir İl Başkanlığı önünde düzenlenecek tören sonrası Alsancak Hocazade Camii’nde öğle namazına müteakip kalınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
SEDAT AKMAN KİMDİR?
1961-62 yıllarında CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı, 1972-74 yıllarında İzmir Tabip Odası Başkanlığı ve 1977-80 yıllarında CHP İzmir İl Başkanlığı görevinde bulunan Psikiyatri Uzmanı Dr. Sedat Akman, 12 Eylül darbesinde sıkıntı bir dönem geçirdi.
CHP’nin yeniden açılması için mücadele veren Dr. Akman, tüm yaşamı boyunca partisi adına çalışmalarda bulundu.
Video Haberler
- Galata Kulesi skandalından yeni görüntüler ortaya çıktı!
- Saadet Partisi'nden Berat Albayrak'a videolu yanıt
- 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
- Bodrum'da 5 kadın böyle birbirine girdi!
- Esenler'de mahalleyi savaş alanına çeviren kavga
- Metrelerce fırladı hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
- Caminin duvarına işeme diye uyardı, başında şişe kırıldı
- Çarptıkları motosikletteki yaralı 2 genci dövdüler!
- YSS köprüsü çıkışında kaza: 1 ölü, 4 yaralı
- Mucize kurtuluş kamerada