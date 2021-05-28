CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in eşi Gazeteci Ziynet Sertel son yolculuğuna uğurlandı
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in eşi gazeteci Ziynet Sertel son yolculuğuna uğradı. Sertel'in cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in kanser nedeniyle yaşamını kaybeden eşi gazeteci Ziynet Sertel (61) son yolculuğuna uğurlandı.
Bornova ilçesindeki Fidanlık Camisinde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, parti yöneticileri, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP ve AKP İzmir milletvekilleri, belediye başkanları, ailenin yakınları ve gazeteciler katıldı.
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, oğulları Mustafa ve Özmen Sertel taziyeleri kabul etti.
Gazeteci Ziynet Sertel'in cenazesi Bornova eski mezarlığa defnedildi.
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