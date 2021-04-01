CHP İzmir’den ‘İstanbul Sözleşmesi’ sözü: Geri gelecek

01 Nisan 2021 Perşembe, 14:13

Konak Meydanı’nda bir araya gelen CHP’liler, yurttaşların ve STK’ların İstanbul Sözleşmesi için mücadele etmesi için mücadale edilmesi çağrısında bulunuldu. Kadınlara, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya’da katılarak destek verdi.

"42 MİLYON KADINI RİSKE ATIYORLAR"

İstanbul Sözleşmesi’nin feshi kararıyla Cumhur İttifakı’nın 42 milyon kadının yaşam hakkını, vücut dokunulmazlığını, bedensel ve ruhsal bütünlüğünü riske attığını belirten CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Kadına hiçbir zaman hak ettiği değeri vermeyen AKP ve onun menfaat ortağı, bir avuç oy kaygısıyla bir kısım tarikatlara ve kadınları ikinci sınıf insan yerine koyan çağdışı anlayışa teslim olmuştur. Geçmişte iktidar olmak ve iktidarlarını korumak için FETÖ’yle ortaklık yapanların 15 Temmuz’da bu millete neler yaşattıklarını unutmadık... Aynı kişiler ve aynı anlayış bugün de kadınlarımızı ve bu ülkenin geleceğini, aydınlık yarınlarını kendi iktidarlarını sürdürmek için riske atıyorlar. Kadınlar arasında bizden olanlar ya da olmayanlar şeklinde, sınıfsal bir ayrım yapacak kadar, halkın gerçeklerinden uzaklaşmış olanlar şunu iyi bilmelidir ki; kadınlar sınıfsal bir ayrıma maruz bırakılamaz. Kadın her şeyden önce insandır. Yaradılışından, Anayasa’dan ve yasalardan gelen hakları vardır. Ve bu haklar; bir tek adamın, kadın düşmanı politikalar uygulayan bir menfaat ittifakının tekelinde değildir” diye konuştu.

‘CHP OLARAK SÖZ VERİYORUZ’

İktidara seslenen Yücel, “İstanbul Sözleşmesine geri dönülünceye kadar susmayacak, durmayacak ve yılmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak söz veriyoruz; İstanbul Sözleşmesi’nin önemini hem kadınlar için, hem eşitlik ve adalet için, hem de ülkemizin geleceği için her yerde anlatacağız. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Tek adam gidecek, İstanbul sözleşmesi geri gelecek!” dedi.