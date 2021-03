İzmir’de sessiz ‘İstanbul Sözleşmesi’ eylemi

23 Mart 2021 Salı, 00:05

Erdoğan’ın kararıyla feshedilmesi istenen İstanbul Sözleşmesi’ne tepkiler sürüyor. İlk günden bu yana Türkiye’nin her yerinden yükselen seslere bir yenisi de İzmir’de eklendi. İzmir Alsancak’ta bir araya gelen kadınlar, tepkilerini sessiz eylemle ifade etti. Yoldan geçenlerden de destek gören eylem, polis izlemesiyle sürdü. Eylemi sonlandıran kadınlar, “Kadınız. Varız. Var olacağız” vurgusunu yenileyerek bir açıklama yaptı.

“Yarattığımız bu bağımsız çatının altında bugünden itibaren sokaklarda olacağız ve her yerde var olduğumuzu dile getireceğiz” diyen kadınların açıklaması şöyle:

Kadının varlığını her geçen gün yok sayan ötekileştiren ayrıştıran hatta reddeden bir anlayış karşısında her gün, her yerde sistematik bir şiddete maruz kaldığımız, kazanılmış haklarımızın bir gece yarısı elimizden alındığı bugünlerde bizler “varız” demek için burada bir aradayız.

Farklı iş kollarından farklı kampüslerden şehrin farklı yerlerinden kadınlar olarak kendi yarattığımız bu bağımsız çatının altında bugünden itibaren sokaklarda olacağız ve her yerde var olduğumuzu dile getireceğiz. Bazen hep beraber sohbet edecek, bazen şarkılar söyleyeceğiz. Bazen tablolar boyayacak bazen danslar edip, bazen deneyimlerimizi aktarıp birlikte öğrenip birlikte öğreteceğiz, aktaracağız. Çünkü kadınız, varız ve var olacağız. Bu hayatı yaşamanın başka bir yolu var. Burada ve her yerde.