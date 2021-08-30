CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Erdoğan'a neden sırtını döndüğünü açıkladı

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, 30 Ağustos töreninde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okunurken, sırtını dönerek protesto etmesinin ardından açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2021 Pazartesi, 18:33
CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Erdoğan'a neden sırtını döndüğünü açıkladı
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CHP'li Narin, Kadıköy'de gerçekleşen 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlenen çelenk bırakma töreni sırasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okunurken, sırtını dönmüştü. 

AKP Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya mesaj yayınlayarak bu hareketi kınamıştı. Kaya,  "30 Ağustos Zafer Bayramı resmi töreninde Atatürk'e ve başkomutan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saygısızca davranan Kadıköy Chp ilçe başkanı Ali Narin'i şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"TEPKİM AKP'Lİ CUMHURBAŞKANINA"

Gelen tepkilerin ardından Narin açıklama yaparak, protestosunun iddia edildiği gibi Gazi Mustafa Kemal'e yönelik olmadığını, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olduğunu söyledi.

Narin açıklamasında, Atatürk'e asıl hakaret edenlerin 30 Ağustos mesajlarında onun ismine yer vermeyenlerin olduğunu söyledi.

Narin'in açıklaması şu şekilde: 


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