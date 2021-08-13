CHP Kadın Kolları, gelecek seçimler için hazırladıkları projeleri Kılıçdaroğlu’na sundu
CHP Kadın Kolları, ilk seçimlerde partinin TBMM’deki koltuk sayısının yanı sıra belediye sayısını artırmak için “ayrıntılı hesaplar” yapıyor.
Edinilen bilgiye göre olası erken seçim için sahaya inecek olan CHP’li kadınlar, CHP’nin artı 1 milletvekiline çok yaklaştığı iller ile hiç vekil çıkaramadığı toplam 37 ilde yoğunlaşacak. Bu kapsamda CHP’nin TBMM’deki koltuk sayısının en az 37 artırılması amaçlanıyor. Kadın Kolları, seçim sonuçları kritik olan 92 ilçede “artı 10 kat” formülünü uygulayacak. Söz konusu ilçelerde 2019 seçiminin kazanılması ya da kaybedilmesine sebep olan oy sayısının 10 katı üye kaydı yapılacak. Ayrıca 1934’ten bu yana Meclis’e hiç kadın vekil göndermeyen 20 ilde de özel çalışma yürütülecek.
Ağustos 2020’deki kurultayda seçilen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve MYK üyeleri, göreve başlamalarının birinci yıldönümünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. CHP Kadın Kolları, basına kapalı olarak yapılan toplantıda Kılıçdaroğlu’na ikinci görev yılında yaşama geçirilecek projeleri ve planlanan saha çalışmalarını anlattı. Çalışmaların hedefi, partinin TBMM’deki temsil oranının yükseltilmesinin yanı sıra CHP’li belediye sayısının artırılmasına katkı sağlamak. Projeleri dinleyen Kılıçdaroğlu da “Toplumdaki her kesime ulaşabilen kadın örgütlerinin gücüne inanıyorum. Her zaman kadın örgütlerinin yanındayım” değerlendirmesinde bulundu.
Edinilen bilgiye göre CHP Kadın Kolları ilk 12 aylık dönemde örgütlenmeye yoğunlaştı. 81 ilde örgütlenmesini tamamlayan kadın kolları, 2021’in sonuna kadar 50 bin 157 mahalle örgütü oluşturacak. Bu süreçle birlikte olası erken seçime yönelik saha çalışmalarına odaklanacak olan CHP’li kadınlar, halkın ayağına giderek parti politikalarını anlatacak.
KRİTİK İLÇELERE 10 KAT ÜYE
Kadın kollarının, “CHP’nin 2019 yerel seçimlerinde yüzde 5’in altında oy oranı ile kazandığı ve kaybettiği 92 ilçe belediyesi için ‘artı 10 kat formülü’ adı verilen özel bir çalışma” yürüteceği öğrenildi. Bu ilçelerde CHP’li kadınlar, partinin kazanması ya da kaybetmesine sebep olan oy sayısının 10 katı kadar yeni üyeyi CHP’ye kazandıracak. Yapılacak olan çalışmalarla “2019’da kazanılan ilçelerde sosyal belediyecilik faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması, kaybedilen ilçelerin de 2024’te yapılacak olan yerel seçimlerde sosyal belediyecilik ile tanıştırılması” hedefleniyor.
YÜZDE 5 KRİTERİ
CHP Kadın Kolları, “hem partinin TBMM’deki temsil oranını hem de Meclis genelindeki kadın milletvekili sayısını artırmaya yönelik çalışmalar” da yürütecek. Bu kapsamda, “CHP’nin milletvekili olan ancak yüzde 5 ve altındaki oranlarla bir milletvekili daha çıkarılabilecek 29 il ile hiç milletvekili olmayan 8 ilde özel çalışma” yürütülecek. Kadın Kolları’nın sahada yürüteceği bu çalışma ile “CHP’nin ilk seçimde TBMM’deki koltuk sayısında en az 37 artış kaydetmeyi hedeflediği” öğrenildi.
CHP’li kadınların, Türkiye Cumhuriyeti’nde 1934’ten bu yana hiç kadın milletvekili çıkarmayan 20 ile yönelik bir çalışma gerçekleştireceği de öğrenildi. Bu kapsamda, CHP’li kadınlar, yapılacak olan ilk genel seçimde ilk defa oy kullanacak olan 3.2 milyon genç kadına ulaşacak. “İLK OY” adı verilen proje ile “Z kuşağının kadın temsilcilerinin TBMM’deki kadın milletvekili sayısının artırılmasının önemi” anlatılacak. Bugüne dek kadın milletvekili olmayan illerde, bu durumun değişmesi için lokal çalışmalar yürütülecek.
BAŞARILI İSİMLER ‘ROL MODEL’ OLACAK
Toplumsal sorunlara kadın dayanışması ile çözüm yolları üretmeyi de amaçlayan CHP Kadın Kolları, eylül ayında “kadın işsizliği çalıştayı” yapacak. Kasımda ise kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla uluslararası bir çalıştay düzenlenecek. CHP Kadın Kolları, uygulamaya başlayacağı “rol model” projesi ile kadının mücadeleci gücünü yükseltmeyi hedefliyor. Proje kapsamında iş, kültür, sanat, spor gibi alanlarda başarılı olan rol model kadınlar; deneyimlerini, yaşamöyküleri ve geçmişte karşılaştıkları zorluklarla nasıl mücadele ettiklerini anlatacak. CHP’nin görünür kılacağı rol model kadınlar, tüm kadınlara ilham kaynağı olacak.
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