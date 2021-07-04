CHP Kadın Kolları'ndan, babasının istismarına uğradığı iddia edilen Melisa Döngel'e destek

04 Temmuz 2021 Pazar, 17:21

Elmalı’da 2 küçük kardeşin anneleri, üvey babaları ve onların arkadaşları tarafından cinsel istismara uğramasıyla ilgili davada anne ve üvey babanın tahliye edildiğinin duyulması kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, karara #ElmalıDavası etiketiyle binlerce kişi tepki göstermişti.

Türkiye'yi derinden sarsan olayın ardından, oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın ve Seray Kaya gibi isimler maruz kaldıkları istismar olaylarını ifşa etmişti.

Son olarak son olarak, 'Bizim Hikâye', 'Sen Çal Kapımı', 'Elif' gibi dizilerde rol alan oyuncu Melisa Döngel'in öz babası tarafından istismara uğradığı iddia edildi. Genç oyuncunun, kendi yaşadıklarını yaşamaması amacıyla 17 yaşındaki kız kardeşinin velayeti için cezaevindeki babasıyla mahkemelik olduğu da sosyal medyaya yansıdı.

CHP KADIN KOLLARI'NDAN DESTEK

Sosyal medyada Döngel'e destek kampanyası başlatılırken, ünlü oyuncu için bir mesaj da CHP Kadın Kolları'ndan geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Babası tarafından istismar edilen Melisa Döngel, kardeşinin velayeti için mücadele ediyor. Yalnız değilsin, biz varız. Gülüşün solmasın!" ifadelerine yer verildi.

CHP Kadın Kolları tarafından yapılan paylaşım şu şekilde: