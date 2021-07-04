CHP Kadın Kolları'ndan, babasının istismarına uğradığı iddia edilen Melisa Döngel'e destek
Türkiye'yi ayağa kaldıran Elmalı davasına yönelik tepkiler sürerken; 'Bizim Hikâye', 'Sen Çal Kapımı', 'Elif' gibi dizilerde rol alan Melisa Döngel'in babası tarafından istismar edildiği iddia edilmişti. Sosyal medyada genç oyuncu için destek mesajları paylaşılırken, Döngel'e bir destek de CHP Kadın Kolları'ndan geldi.
Elmalı’da 2 küçük kardeşin anneleri, üvey babaları ve onların arkadaşları tarafından cinsel istismara uğramasıyla ilgili davada anne ve üvey babanın tahliye edildiğinin duyulması kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, karara #ElmalıDavası etiketiyle binlerce kişi tepki göstermişti.
Türkiye'yi derinden sarsan olayın ardından, oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın ve Seray Kaya gibi isimler maruz kaldıkları istismar olaylarını ifşa etmişti.
Son olarak son olarak, 'Bizim Hikâye', 'Sen Çal Kapımı', 'Elif' gibi dizilerde rol alan oyuncu Melisa Döngel'in öz babası tarafından istismara uğradığı iddia edildi. Genç oyuncunun, kendi yaşadıklarını yaşamaması amacıyla 17 yaşındaki kız kardeşinin velayeti için cezaevindeki babasıyla mahkemelik olduğu da sosyal medyaya yansıdı.
CHP KADIN KOLLARI'NDAN DESTEK
Sosyal medyada Döngel'e destek kampanyası başlatılırken, ünlü oyuncu için bir mesaj da CHP Kadın Kolları'ndan geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Babası tarafından istismar edilen Melisa Döngel, kardeşinin velayeti için mücadele ediyor. Yalnız değilsin, biz varız. Gülüşün solmasın!" ifadelerine yer verildi.
CHP Kadın Kolları tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:
Video Haberler
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
- AKP'de de istifa sesleri yükseldi
- Ve 'Tosuncuk' İstanbul'da
- BBP'li yöneticiye ters kelepçeyle gözaltı
- 'Güldür Güldür', gerici Akit'in hedefinde
- Peker'den takipçilerine isyan
- Bakan bıraktı, ücretsiz kebap dağıttılar
- Avrupa’dan Sinovac kararı
- Paramount Otel'le ilgili şaşırtmayan iddia
- Mehmet Aydın henüz ifade vermedi
- Devlet Bahçeli'nin acı günü