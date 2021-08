Aylin Nazlıaka, CHP Kadın Kolları’ndaki 1. yılında toplantı düzenledi

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile gerçekleşen toplantıda konuşan Nazlıaka, kadın üye oranının 81 ilde arttığını belirterek, “Bir sene içerisinde 100 bin yeni kadın üye yapacağız. Genç kadın üye oranımızı ikiye katlayacağız. Yeni hayata geçireceğimiz ‘İLK OY’ projesi ile ilk seçimlerde oy kullanacak olan 3.2 milyon genç kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca, üye sayımızın 50’nin altında olduğu ilçelerde, bu sayıları en az yüzde 10 artıracağız. Çalışmalarımızı sıfır oy aldığımız mahalle ve köylere odaklanarak sürdüreceğiz. Buna ek olarak, yerel ve genel seçimlerde yüzde 0-5 farkla kazandığımız ve kaybettiğimiz il ve ilçelere ağırlık vereceğiz” diye konuştu. Nazlıaka, “Teklifimiz Meclis’te kabul edilirse daha eşit ve demokratik bir Türkiye’yi inşa edeceğiz. Kotalar bize dar, rotamız iktidar” dedi.

Toplantıda konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Kadınlar her kesime ulaşabiliyor. Bu noktada her zaman kadın örgütlerinin yanındayım. Sosyal demokrat belediyeler kanalıyla kadınların Türkiye’de yaşamına daha fazla dokunuyoruz. CHP’li belediyelerde meslekler bakımından cinsiyetçilik yok. Kadın itfaiyeciler, vatmanlar var. Belediyelerimizin bu istihdam politikası, kadınların her meslekte her işte ne kadar başarılı oldukları ile ilgili kamuoyuna önemli bir mesaj veriyor. Yarın seçim olacakmış gibi sahada olmamız lazım” ifadelerini kullandı.