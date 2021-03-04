CHP Konya milletvekili Abdüllatif Şener: "Memleketin hem kısa hem uzun dönem dengelerini bozdular"

04 Mart 2021 Perşembe, 17:50





CHP Ekonomi Masası TV’de konuşan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, ‘TUİK sürekli deprem yaşıyor. Bir bakıyorsunuz genel müdür değişiyor, hükümet istediği rakamlara ulaşamayınca, ekonomiyi düzeltemiyor, ama TUİK’deki yetkilileri değiştiriyor’ dedi. Şener, bu resmi rakamların bile dünyanın en yüksek rakamlarından birisi olduğunu söyleyerek özellikle gıda enflasyonunda korkunç bir yangının olduğunu belirtti.

İthalata dayalı bir üretim politikasının enflasyonu artıracağını, üreticilere destek olmayan, günü geçiştirmeye yönelik politikaların üretimde maliyetleri düşürmediğini vurguladı.

Tarımda bile girdilerin dışarıdan geldiğini söyleyen Şener, AKP iktidarı öncesinde Türkiye’deki beş gübre fabrikasının çiftçilerin ihtiyaçlarının yüzde doksanını karşıladığını ancak bunların satılmasıyla ithalata bağlı kalındığını belirtti.

Yapılan yanlışların doları yükselttiğini bunun da enflasyon oluşturduğunu söyleyen Şener, sadece TÜFE’nin değil ÜFE’nin de arttığını söyleyerek, aradaki makasın artıyor olmasının gelecekte de enflasyonun hızlı artacağının işareti olduğunu da ekledi.

Şener, hükümetin sadece kısa vadeli değil yaptıkları yanlışlarla uzun vadeli dengelerini de bozduğunu belirtti. Dünyadan, 10 milyon işsizden habersiz bir hükümetle karşı karşıya olduğumuzu da söyledi.

Şener sözlerini ‘Emeklilerin, 10 milyon işsizin, sabit ücretlilerin fiyatlar artarken nasıl bir sıkıntıda olduğunu siz düşünün. Hükümetin politikası yoksulu yoksullaştıran bir politikadır’ diyerek bitirdi.